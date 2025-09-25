Ile Maurice: Un conducteur épinglé pour la cinquième fois

Cet habitant de Vale a été pris en flagrant délit de déversement illégal d'eaux usées, lors d'une opération surveillance, par la police de l'Environnement, sur un terrain vague à La Salette, Grand-Baie, ce jeudi 25 septembre. C'est la cinquième fois que ce conducteur est pris sur le fait pour vidange sauvage.

Face à ce genre de récidive, Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique, indique que le ministère réfléchit sérieusement à une révision de la loi. Les autorités examinent la possibilité de saisir les véhicules impliqués et de dresser des contraventions plus lourdes.

En sus d'une amende fixée à Rs 25 000 pour déversement illégal, le conducteur a été épinglé pour deux infractions routières, à savoir la non-apposition de la Motor Vehicle Licence (déclaration) et du certificat de validité (fitness).