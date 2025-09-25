Ile Maurice: Elisha Valamootoo jeune héroïne de 7 ans, s'exprime contre le harcèlement

Cette semaine, l'émission Laverite Zenes a accueilli une invitée exceptionnelle : Elisha Valamootoo, âgée de seulement 7 ans, élève à l'école Baichoo Madhoo. La jeune participante a partagé sa passion pour la création de vidéos, expliquant qu'elle aime filmer ses apprentissages parce que cela la rend heureuse et lui permet de s'exprimer. Encouragée par ses enseignants, Elisha s'est lancée dans le slam Contre le harcèlement, une expérience qui l'a profondément enrichie.

Victime de bullying à l'école, Elisha a confié que participer au slam lui a permis de guérir. «Ça m'a fait du bien et je me sens plus confiante», dit-elle. Lorsqu'elle a appris qu'elle pouvait participer à la compétition, elle était «très contente» et motivée de faire entendre sa voix.

Elle a également remporté le premier prix dans la catégorie enfant. Dans son poème, elle dénonce le harcèlement, rappelant que «ça ne rend pas plus fort, ça fait mal aux émotions». Elisha encourage ses camarades à parler et à défendre la gentillesse, illustrant avec maturité le pouvoir de l'expression créative pour changer les choses.