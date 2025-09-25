Ile Maurice: Aditi Boolell remet un affidavit au CCID

Un nouveau développement est venu alimenter, cette semaine, l'enquête autour de la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans l'octroi de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd. Ce mercredi 24 septembre, Aditi Boolell a transmis à l'Anti-Money Laundering Unit (AML) du Central Crime Investigation Department (CCID) une copie d'un affidavit, document qu'elle avait prêté sous serment avec Stéphane Adam, le vendredi 19 septembre.

Dans la lettre adressée au Chief Inspector de l'AML, Aditi Boolell précise que l'affidavit contient des éléments susceptibles de contribuer à l'enquête en cours. Elle y joint une copie du document et se déclare disponible pour fournir des informations ou clarifications supplémentaires si nécessaire.

Le contenu de l'affidavit apporte des précisions sur un appel WhatsApp survenu dans la nuit du 11 novembre 2024, auquel ont pris part Aditi Boolell, alors à Maurice, Stéphane Adam, alors à Dubaï, ainsi que Tevin Sithanen, fils de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen. Les deux signataires confirment avoir pris connaissance d'un enregistrement audio de cette conversation, aujourd'hui diffusé dans le domaine public, et attestent qu'il s'agit bien de l'appel auquel ils ont participé.

Par ailleurs, le document consigne qu'un message WhatsApp reçu le 16 novembre 2024, émanant du numéro attribué à Tevin Sithanen, annonçait une arrestation imminente d'Aditi Boolell, tout en évoquant la nécessité de restituer les Rs 45 millions de la MIC. Des captures d'écran de ce message ont été annexées en guise de preuve.

Avec ce dépôt officiel auprès du CCID, l'affidavit prend désormais place dans la procédure judiciaire en cours. Il s'agit d'un élément supplémentaire dans l'enquête, qui pourrait contribuer à établir le fil des communications et à documenter les pressions alléguées dans le sillage des transactions financières impliquant la MIC.