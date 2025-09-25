Ile Maurice: Rajesh Bhagwan plaide pour un changement de comportement

Maurice produit plus d'un demi-million de tonnes de déchets solides chaque année, dont seulement 4 à 5 % sont recyclés. Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, a averti que sans modification des habitudes, la décharge de Mare Chicose atteindra rapidement ses limites, avec de lourdes conséquences pour les ménages, les autorités et les entreprises.

«Maurice doit rompre avec la culture du gaspillage et adopter des comportements responsables pour préserver la santé de sa population et l'avenir de ses enfants», a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier de deux jours sur le tri sélectif, organisé en collaboration avec l'Agence française de développement (AFD). L'ambassadeur de France, Frédéric Bontems, était présent.

Le ministre a insisté sur la nécessité de combiner changement de comportement, technologies et investissements. Il a appelé citoyens, ONG, autorités locales et entreprises à séparer les déchets en trois catégories : organiques, recyclables et résiduels. La réutilisation, le compostage et le recyclage sont, selon lui, essentiels au développement de l'économie circulaire.

Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a annoncé la création de deux centres de gestion des déchets dans l'Est et l'Ouest d'ici 2027, capables de détourner 210 000 tonnes de déchets par an. De son côté, la ministre déléguée Joanna Bérenger a plaidé pour transformer les déchets en ressources, afin de protéger les écosystèmes et créer des emplois.

Frédéric Bontems a rappelé que la stratégie franco-mauricienne vise à détourner 40 % des déchets solides des décharges, renforçant l'engagement de la France à accompagner Maurice.