Ile Maurice: Assises du travail - Cap sur un plan d'action

25 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Les Assises du travail se sont achevées ce jeudi à l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation, à Réduit. Le ministre du Travail, Reza Uteem, s'est dit «très satisfait» de ces trois jours de rencontres. «Nous avons eu une participation remarquable de la part des syndicalistes et des représentants du patronat. Les débats ont été francs, passionnés, mais toujours respectueux et constructifs. Tous veulent aller de l'avant», a-t-il déclaré.

De nombreuses recommandations et propositions ont émergé. Dans certains domaines, un consensus a été trouvé, ce qui facilitera leur mise en oeuvre, tandis que d'autres nécessiteront encore des consultations. Le ministre a annoncé qu'un plan d'action sera élaboré après l'analyse des retombées par ses officiers. Certaines propositions pourraient même mener à des amendements législatifs, qui seront partagés avec les parties prenantes pour avis.

Interrogé sur la gestion des conditions météorologiques extrêmes dans les secteurs public et privé, Reza Uteem a souligné l'importance d'une approche unifiée. «On ne peut avoir deux manières de traiter les travailleurs. Nous devrons revoir la loi afin qu'elle s'applique à tous.» Le ministre a ajouté que la question sera discutée au Conseil des ministres et avec les organismes concernés.

