Ile Maurice: Quand la police devient sa propre mafia

Les images d'un ancien commissaire de police, conduit, peu avant minuit, vers une cellule policière de Moka, sont de celles qui bouleversent l'imaginaire collectif. Ce n'est pas un simple fait divers : c'est un séisme institutionnel. Pour la première fois, un ex-commissaire de police se retrouve derrière les barreaux. Et avec lui, une vérité nue : les casernes centrales sont vermoulues de l'intérieur

On savait déjà que les parcours de Raj Dayal ou, dans une moindre mesure, de Mario Nobin avaient frôlé les prétoires. Mais le cas d'Anil Kumar Dip dépasse tout entendement. Inculpé de «public official using office for gratification» pour des paiements frauduleux évalués à presque Rs 200 millions, l'ancien chef de la police est soupçonné d'avoir transformé le système du Reward Money en pompe à fric pour ses proches, ses officiers, ses réseaux et quelques intermédiaires douteux.

Derrière les chiffres - Rs 250 millions de détournements présumés, Rs 100 millions de blanchiment - se dessine une réalité plus glaçante : le poste suprême de la police a pu être utilisé comme guichet de prédation.

Le Reward Money, ce budget destiné à récompenser les informateurs et à encourager la prise de risque dans la lutte contre le trafic, était déjà une zone grise. Un système hérité de l'ère coloniale, basé sur le secret absolu, sans contrôle indépendant, sans audit externe. La confiance était la clé. Mais c'est aussi cette opacité qui a ouvert la voie aux abus. Sous Dip, le secret est devenu complice. Les documents internes falsifiés, les validations hiérarchiques complaisantes, les justifications fictives ont servi à couvrir un pillage organisé.

Les enquêtes de la Financial Crimes Commission révèlent un tableau ahurissant : des assistants commissaires crédités de Rs 107 millions sur des comptes personnels, des sergents encaissant des dizaines de millions, des trop-perçus validés sans sourciller. Et au sommet, un commissaire qui, au mieux, a fermé les yeux ; au pire, a prêté la main.

«Il y a une mafia au sein de la police», avait lâché Navin Ramgoolam à l'express en novembre 2024, à peine revenu au pouvoir. Beaucoup avaient jugé la formule excessive. Elle sonnait comme une hyperbole politique. Les faits lui donnent aujourd'hui une résonance prophétique. Quand le garant de la loi lui-même détourne les fonds publics, quand les protecteurs se transforment en prédateurs, c'est l'État tout entier qui vacille.

Ce n'est plus seulement une question de corruption individuelle. C'est la preuve d'un système infiltré, où des policiers «rogue» opèrent selon leur propre code, sans rendre de comptes, déstabilisant la hiérarchie, trompant les ministres et défiant même le Premier ministre par intérim. Ce sont des poches d'insubordination mafieuse qui minent la force policière de l'intérieur.

La chute d'Anil Kumar Dip est un avertissement. Les hommes passent, les institutions restent, diton. Mais quand les institutions sont fragilisées par des responsables sans colonne vertébrale, elles cessent d'être des repères pour devenir des armes. Le problème n'est pas la loi, mais son application - sélective, laxiste, complice. Et la facture est collective : la perte de confiance.

Car ce qui est détourné ne se limite pas à Rs 198 millions. C'est l'idée même d'un pacte entre l'État et ses citoyens. Le Reward Money devait être une promesse : récompenser l'effort honnête, encourager le risque, frapper le crime au coeur. Quand cette promesse est pervertie par le sommet de la pyramide, c'est la parole de l'État qui se dissout.

Ce scandale impose des réformes immédiates.

Un témoin indépendant - huissier ou magistrat - doit assister à chaque paiement d'informateur.

Des audits annuels doivent être rendus publics, placés sous la responsabilité du ministère des Finances.

Les Standing Orders doivent être appliqués à la lettre, toute dérogation documentée et justifiée.

À défaut, les mêmes images continueront de défiler : officiers décorés hier, défaits aujourd'hui, et institutions chaque fois un peu plus fragilisées.

Un commissaire de police derrière les barreaux : c'est un symbole que le pays n'oubliera pas. Ce n'est pas seulement la chute d'un homme, mais l'échec d'un système. L'arrestation d'Anil Kumar Dip ne clôt pas un chapitre. Elle ouvre un procès, celui de la police mauricienne face à elle-même. Et si le signal n'est pas entendu, ce procès deviendra celui de l'État mauricien tout entier.