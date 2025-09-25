Ile Maurice: Visite de courtoisie du speaker australien Milton Dick à Navin Ramgoolam

Le speaker de la House of Representatives d'Australie, l'honorable Milton Dick, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, dans l'après-midi de ce jeudi 25 septembre. Il était accompagné d'une délégation de parlementaires australiens issus du gouvernement, de l'opposition et des indépendants, parmi lesquels figuraient les sénatrices Claire Chandler, Dorinda Cox, Deborah O'Neil, Tammy Tyrrell ainsi que l'honorable Mary Doyle.

Les discussions ont porté principalement sur le renforcement de l'engagement parlementaire entre Maurice et l'Australie. À l'issue de la rencontre, Milton Dick a souligné le caractère historique de cette visite, la qualifiant de première délégation parlementaire bipartisane conduite par un Speaker australien à Maurice.

Le speaker australien a également mis en avant la volonté partagée de consolider les liens bilatéraux, rappelant la présence de milliers de Mauriciens établis en Australie. Il a, par ailleurs, annoncé la création d'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays, destiné à approfondir les échanges et la coopération.

Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre avait aussi reçu le professeur Tarun Khaitan, spécialiste de droit public à la London School of Economics, actuellement à Maurice pour animer une série de conférences à l'université de Maurice.