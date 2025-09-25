Angola: Le pays cherche à renforcer sa position sur le marché mondial du diamant

Dundo — Le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et d'ENDIAMA EP, a mis en oeuvre des politiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, afin d'augmenter les niveaux de production et de consolider sa position sur le marché mondial du diamant.

En 2024, l'Angola était le troisième producteur mondial de diamants, avec une production de plus de 14 millions de carats, derrière le Botswana (18,12 millions) et la Russie (37,3 millions de carats).

Selon Laureano Paulo, administrateur exécutif de l'ENDIAMA EP, qui s'exprimait jeudi, devant la presse, en marge de la réunion semestrielle d'évaluation du sous-secteur du diamant, le pays prévoit de dépasser cette année les niveaux de production de 2024, visant près de 15 millions de carats.

Il a déclaré que l'objectif était de rester le troisième producteur mondial de diamants.

Pour 2026, a-t-il poursuivi, l'objectif est de produire 17 millions de carats grâce au plan de restructuration et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de certaines mines.

Concernant la mine de Lunhinga, menacée de faillite, le responsable a annoncé qu'elle serait dotée des conditions géologiques, techniques et technologiques nécessaires à sa restructuration.

Concernant la mine de Yetwene, a-t-il ajouté, la campagne de prospection sera intensifiée afin de découvrir des réserves prouvées et d'assurer la pérennité des opérations.

Promu par la Compagnie nationale angolaise de diamants (ENDIAMA EP), l'événement, qui se tient depuis mercredi à l'auditorium du campus universitaire Lueji A'nkonde, vise à évaluer la situation actuelle du secteur minier et à définir des stratégies pour atténuer la baisse des prix des diamants sur le marché mondial.

L'ENDIAMA supervise actuellement 54 projets en cours d'exploration et de restructuration et 25 sociétés minières en exploitation.