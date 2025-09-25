Angola: Girabola - Petro s'impose face au Bravos do Maquis

24 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/LUZ

Luanda — Le Petro de Luanda a battu le FC Bravos do Maquis 2-1 ce mercredi en match comptant pour la deuxième journée du Championnat national senior masculin de football, disputé au stade 22 de Junho, dans la capitale.

Les champions en titre ont inscrit des buts grâce à Gilberto à la quatrième minute et Jó Paciência à la 25e minute, tandis que Baby a réduit le score pour le FC Bravos do Maquis à la 61e minute.

Le match a été avancé en raison du match retour du tour préliminaire de la phase de groupes de la Ligue des champions, où le Petro de Luanda recevra le Cercle Joachim de l'île Maurice samedi prochain au stade 11 de Novembro.

Grâce à cette victoire, Petro compte trois points et rejoint le groupe des trois équipes à égalité de points, à savoir Bravos do Maquis, Recreativo do Libolo et Kabuscorp do Palanca.

