Afrique: Le Président de l'UA plaide pour une refonte des instruments normatifs de l'organisation

Le Président en exercice de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a plaidé ce mercredi à New York pour une refonte des instruments normatifs afin de les rendre plus efficaces dans le soutien aux efforts de paix en Afrique.

L'homme d'État angolais a souligné que ces instruments régissent les processus de paix, qui se déroulent dans les cadres définis par l'organisation continentale, mais nécessitent une refonte pour les rendre plus efficaces en tant que mécanismes de soutien aux efforts de paix en Afrique.

À cet égard, il a souligné le rôle joué par le président kenyan et défenseur de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, William Ruto, dans les mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre la décision de la 38e session ordinaire de la Conférence de l'UA, tenue en février dernier.

João Lourenço, qui préside le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), s'exprimait à l'ouverture d'une réunion de cet organe de l'UA, sous le thème « Redynamiser la prévention et la résolution des conflits en Afrique », tenue en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a déclaré que le Président de la Commission de l'Union africaine, en consultation avec le Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique (João Lourenço), avait été autorisé à nommer un Groupe de haut niveau composé de cinq éminents experts africains pour examiner le Cadre de paix et de sécurité de l'organisation continentale pour les quatre prochains mois.

« Nous avons ainsi franchi une étape importante, et je suis très encouragé par le travail déjà engagé par les membres de ce Groupe, qui offre une excellente occasion au Conseil de paix et de sécurité de revitaliser les capacités de prévention et de médiation des conflits du continent », a-t-il souligné.

Pour le Président de la République d'Angola, les conclusions issues de la réunion devraient être examinées par tous d'ici la fin de l'année.

La réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement visait à aborder la question des conflits en Afrique.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et le commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, ont également participé à cette réunion.