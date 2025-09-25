17 pays s'engagent à mettre en oeuvre des plans concrets pour améliorer l'accès à l'électricité dans le cadre de l'extension de la Mission 300

Dix-sept gouvernements africains se sont engagés aujourd'hui à mettre en oeuvre des réformes et des plans concrets visant à améliorer l'accès à l'électricité dans le cadre de la Mission 300, un partenariat ambitieux mené par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, qui vise à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030.

Lors du Bloomberg Philanthropies Global Forum, des Pactes énergétiques nationaux -- des schémas directeurs concrets qui guident les dépenses publiques, suscitent des réformes et attirent les capitaux privés -- ont été approuvés par le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la République du Congo, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone et le Togo.

« L'électricité est la base de l'emploi, des opportunités et de la croissance économique », a déclaré Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale. « C'est pourquoi la Mission 300 est plus qu'un objectif : elle forge des réformes durables qui réduisent les coûts, renforcent les services publics et attirent les investissements privés. »

Depuis le lancement de la Mission 300, 30 millions de personnes ont déjà été raccordées, et plus de 100 millions sont dans le pipeline.

« Une énergie fiable et abordable est le multiplicateur le plus rapide pour les petites et moyennes entreprises, la transformation agricole, le travail numérique et la création de valeur industrielle », a déclaré le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould Tah. « Donnez de l'énergie à un jeune entrepreneur, et vous lui donnez une rémunération. »

Les Pactes énergétiques nationaux sont au coeur de la Mission 300. Ils ont été élaborés et approuvés par les gouvernements avec le soutien technique des partenaires au développement. Adaptés au contexte de chaque pays, ces plans d'action concrets intègrent trois axes principaux : les infrastructures, le financement et les politiques.

Plus tôt dans l'année, des Pactes énergétiques ont été approuvés par le Tchad, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Libéria, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie, qui se sont engagés à mettre en oeuvre plus de 400 mesures politiques visant à renforcer les services publics, réduire les risques pour les investisseurs et supprimer les goulets d'étranglement.

Le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement travaillent avec des partenaires, tels que la Fondation Rockefeller, l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (la GEAPP), Énergie durable pour tous (SEforALL) et le fonds fiduciaire du Programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) de la Banque mondiale afin d'harmoniser les efforts en faveur de l'électrification de l'Afrique. De nombreux partenaires au développement et institutions financières de développement soutiennent également les projets de la Mission 300 par le biais de cofinancements et d'une assistance technique.

Citations des chefs d'État et des ministres africains qui se sont engagés aujourd'hui en faveur des Pactes énergétiques de la Mission 300 :

Duma BokoPrésident du Botswana :

« Ce pacte national est notre engagement commun à garantir une énergie accessible, fiable et abordable en tant que besoin humain fondamental, à transformer notre économie et à créer des emplois, et à électrifier notre chemin vers un pays inclusif à revenu élevé. »

Paul Biya

Président de la République du Cameroun

« Le gouvernement de la République du Cameroun s'engage, à travers son Pacte énergétique, à opérer une transition résolue vers les énergies renouvelables, promouvant un accès universel inclusif et un développement durable fondé sur des partenariats et des réformes ambitieuses pour construire un avenir à faible émission de carbone. »

Azali Assoumani

Président de l'Union des Comores

« Le Pacte énergétique des Comores est un appel à l'action collective pour parvenir à l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, afin d'assurer l'émergence du pays dans la dignité, l'équité et le progrès partagé. »

Denis Sassou Nguesso

Président de la République du Congo

« Outre d'abondantes ressources solaires et gazières capables de produire davantage d'électricité, la République du Congo dispose d'un potentiel hydroélectrique certifié de près de 27 000 MW et de plus de 100 000 MW actuellement à l'étude. Le Pacte énergétique permettra au Congo d'atteindre l'accès universel à l'électricité, d'approvisionner les industries des zones économiques et minières spéciales et d'exporter l'énergie excédentaire vers d'autres pays. L'exploitation de cette énergie renouvelable et durable couvrira plus d'un tiers des besoins en électricité de l'Afrique. Le Congo ayant libéralisé le secteur de l'électricité, les investisseurs sont invités, dans le cadre de la Mission 300, à s'implanter et à s'engager dans des activités rentables et durables. »

Taye Atske Selassie,Président de l'Éthiopie

« Notre Pacte énergétique national illustre l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à garantir un accès universel, abordable et durable à l'énergie pour tous. En exploitant nos vastes ressources renouvelables et en renforçant les interconnexions régionales, nous visons à favoriser une croissance inclusive au niveau national et à impulser la dynamique collective de l'Afrique vers l'éradication de la précarité énergétique. Ensemble, nous nous engageons à bâtir un avenir énergétique résilient, équitable et durable pour les générations à venir. »

Adama Barrow

Président de la République de Gambie

« Le Pacte énergétique de la Gambie réaffirme notre engagement en faveur d'un accès universel à l'électricité d'ici 2030, du développement des énergies renouvelables, du renforcement des infrastructures, de l'intégration du secteur privé et de l'amélioration de la gouvernance sectorielle. Grâce à des partenariats, il vise à transformer l'approvisionnement en électricité, garantissant ainsi fiabilité, accessibilité et durabilité pour tous les citoyens. »

John Dramani Mahama

Président de la République du Ghana

« Le Ghana est convaincu que l'accès universel à l'énergie est essentiel pour autonomiser les entreprises, réduire la pauvreté et créer l'égalité des chances. Cet objectif ne peut être atteint qu'à travers des partenariats solides entre le gouvernement et le secteur privé, soutenus par un environnement propice à l'investissement durable. »

Mamadi Doumbouya

Président de la République de Guinée

« La République de Guinée réaffirme son engagement à garantir, d'ici 2030, l'accès universel à une électricité fiable, propre et abordable, tout en fournissant une capacité suffisante pour soutenir l'industrialisation nationale, en particulier dans le secteur minier, grâce à un partenariat transparent et constructif avec le secteur privé. »

William Ruto

Président de la République du Kenya

« L'énergie est un élément clé du volet infrastructurel du programme de transformation économique ascendante du Kenya.

Ce Pacte énergétique vient ancrer notre engagement à parvenir à l'accès universel à l'électricité et à une cuisson propre, et à assurer la transition de notre réseau vers une dépendance totale aux énergies propres d'ici 2030. »

Sam Matekane

Premier ministre du Royaume du Lesotho

« Les vents des montagnes soufflent, les eaux s'écoulent, le soleil rayonne : le Lesotho, le royaume dans le ciel. L'accès universel aux énergies renouvelables est notre fière priorité. Faites l'expérience des hauteurs avec agilité et à grande échelle. Prenez part à notre aventure et partagez notre fierté. Investissez au Lesotho. »

Daniel Chapo,Président du Mozambique :

« Le Mozambique est en bonne voie pour atteindre les objectifs de la Mission 300 et consolider son rôle de puissance régionale grâce à l'exportation de son énergie abondante, abordable et propre. Nous saluons le soutien de nos partenaires pour parvenir à un accès universel, promouvoir la croissance économique et l'industrialisation verte, et accroître l'intégration et le commerce régionaux. »

Julius Maada Bio

Président de la Sierra Leone

« Notre pacte M300 est l'initiative la plus ambitieuse et la plus complète jamais développée en matière d'infrastructures énergétiques en Sierra Leone. S'appuyant sur des solutions et des données fondées sur des éléments probants, ce plan unique pour la transformation énergétique de la Sierra Leone est le plus prometteur pour débloquer un développement durable et inclusif pour notre population. »

Faure Essozimna Gnassingbé

Président de la République togolaise

« Nous garantissons à tous une électricité fiable, abordable et propre, ainsi que l'accès à une cuisson propre. Ce pacte mobilise massivement le secteur privé pour accélérer notre industrialisation et faire du Togo un pôle énergétique compétitif. »

Américo d'Oliveira dos Ramos,

Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe :

« Notre pacte fournit un cadre visionnaire pour alimenter un modèle de croissance économique durable et inclusif pour les Sao-Toméens.

Nous mettons en oeuvre des réformes solides et développons des modèles commerciaux innovants afin de lever 190 millions de dollars auprès du secteur privé pour financer cet objectif. »

Edouard Bizimana

Ministre des Affaires étrangères du Burundi

« La République du Burundi s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'accès à l'électricité et à une cuisson propre afin d'améliorer le développement économique et social de sa population. La participation du secteur privé est essentielle pour atteindre ces objectifs. »