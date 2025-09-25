Angola: Le Compte général de l'État 2024 connaît un excédent de 712,63 milliards de kwanzas

Luanda — Le Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2024, publié mercredi, a enregistré un excédent nominal de 712,63 milliards de kwanzas, avec des dépenses totales de 24,59 milliards de kwanzas.

Le budget général de l'État pour 2024 prévoyait des recettes et des dépenses de 24,72 milliards de kwanzas, avec des recettes perçues de 25,31 milliards et des dépenses totales de 24,59 milliards de kwanzas.

Le taux d'inflation national à la fin de 2024 était de 27,05 %, contre 20,01 % en 2023. Le taux de change est resté stable, se maintenant autour de 800 kwanzas pour un dollar américain pendant plusieurs mois au cours de l'exercice.

Concernant la situation nationale, l'économie nationale a enregistré un taux de croissance de 4,4 %, supérieur à 1,3 % observé en 2023, grâce à des performances économiques de plus en plus robustes aux premier et deuxième semestres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le taux de chômage est tombé à 30,4 % en 2024, grâce à l'impact de l'activité économique, créant environ un million d'emplois, y compris dans le secteur informel.

Selon les analyses les plus récentes du Fonds monétaire international, publiées dans les Perspectives de l'économie mondiale de mai 2025, l'activité économique mondiale devrait ralentir en 2024, avec une croissance du PIB de 3,3 %, contre 3,5 % en 2023.

Le prix du Brent (principal baril de référence pour le pétrole brut angolais) s'est maintenu autour de 79,71 dollars le baril tout au long de l'exercice, soit 14,71 dollars de plus que la valeur prévue (65 dollars) dans le budget général de l'État 2024.

La fluctuation mensuelle observée tout au long de 2024 s'explique principalement par les anticipations de ralentissement de l'économie mondiale, qui ont contribué à l'affaiblissement de la demande de cette matière première et au resserrement de la politique monétaire des banques centrales du monde entier afin de freiner l'accélération des prix.

Le Compte général de l'État comprend les comptes de tous les organismes de l'administration centrale et locale, des services publics, des instituts et des fonds autonomes, ainsi que de la sécurité sociale et des organismes souverains.

Le Compte général de l'État (CGE) est l'ensemble des états comptables, des documents comptables, budgétaires et financiers, ainsi que des rapports de performance de gestion, correspondant aux actes de gestion budgétaire, financière, patrimoniale et opérationnelle, et à la conservation des biens et valeurs publics.

En ce sens, le Compte général de l'État (CGE) est le principal document comptable de l'État, représentant l'aboutissement d'un cycle budgétaire, c'est pourquoi il doit être soumis à l'Assemblée nationale chaque année fiscale, dans les délais et conditions fixés par la réglementation et la législation en vigueur.