Angola: Les premières pluies de la saison font trois morts à Cuvango

Cuvango — Trois personnes sont mortes mercredi soir dans la municipalité de Cuvango, province de Huíla, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le village de Tyihongo Kativa.

Il s'agit des premières pluies de la saison dans la municipalité, causant des dégâts dont l'évaluation par les autorités est encore en cours.

Selon la directrice municipale de l'action sociale, Ana Maria Ndala, parmi les victimes figurent une personne âgée, un enfant et un jeune.

Leur âge reste à déterminer, mais ils n'ont pas pu résister à la violence des pluies torrentielles, qui s'est produite vers 19 heures.

Selon la source, l'événement a également causé des dégâts matériels à plusieurs habitations, laissant plusieurs familles en situation de vulnérabilité.

Les autorités municipales se sont rendues sur place pour soutenir les familles endeuillées et évaluer les dégâts.

À Huíla, la saison des pluies s'étend d'octobre à avril, avec des températures moyennes comprises entre 19 °C et 21 °C et des précipitations moyennes comprises entre 600 et 1 200 millimètres.

La municipalité de Cuvango, située à 356 kilomètres à l'est de Lubango, est une zone caractérisée par de fortes précipitations et de fréquents orages.