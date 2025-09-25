Angola: Des touristes de diverses nationalités explorent le potentiel du pays

Luanda — Un groupe de 54 touristes de différents pays a quitté Luanda mercredi 24 pour un circuit qui les mènera dans quatre autres provinces angolaises : Cuanza-Sul, Benguela, Huíla et Namibe.

Selon l'ANGOP, la première étape, par la route, a conduit les randonneurs jusqu'à la province de Benguela, qui abrite certaines des plus belles plages de la côte angolaise.

Au cours de ce voyage de 522 kilomètres, les visiteurs ont pu admirer le magnifique paysage lunaire du Miradouro da Lua (point de vue de la Lune), situé à environ 40 kilomètres au sud de Luanda.

Cette halte d'environ une heure a permis de partager des images inédites sur les réseaux sociaux, prises par des visiteurs venus d'Afrique du Sud, du Nigéria, de Zambie, du Lesotho, de Pologne et de Suède.

Barra do Kwanza et les marchés de Cabo Ledo et de Rio Longa ont complété la liste des arrêts obligatoires.

Mais le joyau de la journée a été sans conteste les chutes de Binga, situées à environ 30 kilomètres de Sumbe, capitale de la province de Cuanza-Sul.

À leur arrivée, les visiteurs furent accueillis par une magnifique jeune autruche qui déploya tout son charme dès l'entrée. La docilité de l'autruche permit de poser pour plusieurs photos.

Le faible débit de la rivière Keve, conséquence de la sécheresse de fin mai, a permis aux plus aventureux d'atteindre la plage qui se formait juste en contrebas du point de vue, offrant ainsi un aperçu plus précis de la sérénité du paysage contrastant harmonieusement avec la force de l'eau.

Cette excursion, la première du genre, un « voyage de familiarisation », est le fruit d'un partenariat entre l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), le ministère du Tourisme et l'agence de voyages Gitu Kiame.

Cet événement, qui devrait être inscrit chaque année au programme touristique national, s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera célébré le 11 novembre.