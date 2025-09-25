Angola: La CPLP s'accorde sur ses positions à New York

New York — La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a tenu mercredi, à New York, une réunion informelle afin de convenir de positions diplomatiques et d'aborder des questions stratégiques liées au monde lusophone.

Lors de la réunion des ministres des Relations Extérieures et des Affaires Etrangères, organisée dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Angola était représenté par son ministre des Relations Extérieures, Téte António.

En 2024, la présidence tournante de la CPLP, assurée par Sao Tomé-et-Principe, a décidé d'améliorer le format de cette réunion en proposant un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation pendant la semaine du débat de haut niveau des Nations Unies.

À l'occasion, plusieurs sujets ont été identifiés comme sujets potentiels à l'ordre du jour ou comme motivations de la réunion, tels que le bilan de l'année de présidence, l'analyse des derniers développements politiques et diplomatiques dans les États membres et l'harmonisation des positions au sein des forums multilatéraux.

Les questions culturelles et linguistiques, la valeur du portugais et son importance mondiale, ainsi que la possibilité de faire du portugais une langue officielle de l'ONU ont également été abordées.