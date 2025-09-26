Afrique Centrale: La PAN défend le soutien de l'Angola à la paix en RDC

24 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/SB

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné mercredi à Kinshasa le soutien de l'Angola à la République démocratique du Congo (RDC) et à ses efforts pour une solution de paix dans l'est du pays.

Carolina Cerqueira a fait cette déclaration à la presse après avoir été reçue au parlement congolais par le président par intérim de cet organe, Isaac Tshilumbayi Musawu.

Lors de son dernier jour de travail à Kinshasa, en tant que présidente du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (FP-CIRGL), Carolina Cerqueira a également salué les efforts du président João Lourenço en faveur du processus de paix dans l'est de la RDC.

Invitée à s'exprimer sur le FP-CIRGL, elle a réaffirmé la nécessité de dynamiser et de créer de meilleures conditions pour que cette représentation des pays des Grands Lacs puisse développer ses activités.

Elle a également souligné l'importance des contributions (financement du budget de l'organisation) pour l'élaboration du plan d'action approuvé lors de la réunion de Luanda.

À l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira a réaffirmé le dynamisme de la diplomatie parlementaire, qui place la question de la paix en RDC parmi les priorités des programmes de travail.

Carolina Cerqueira a également été reçue mercredi par le président du Sénat, Sama Lukonde, à qui le président par intérim du PF-CIRGL a présenté la nouvelle équipe de direction du secrétariat général de l'organisation, basé à Kinshasa.

« Nous sommes également ici pour réaffirmer les efforts déployés pour renforcer l'amitié entre les deux peuples, congolais et angolais », a déclaré Carolina Cerqueira, satisfaite de la cordialité et de l'hospitalité offertes à sa délégation par le bureau du Sénat.

