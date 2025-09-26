Angola: Résultats définitifs du recensement de 2024 seront annoncés en novembre

Luanda — Les résultats définitifs du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), qui s'est déroulé du 19 septembre au 19 novembre 2024 en Angola, seront publiés au cours de la deuxième quinzaine de novembre de cette année, avant la date initialement prévue pour fin 2026.

L'Institut national de la statistique (INE) a assuré que cette décision était justifiée par les progrès notables réalisés dans le traitement, le calcul, l'analyse et la validation des données du recensement.

Dans un communiqué, l'INE précise que la publication des résultats préliminaires, prévue pour fin septembre, « n'aura plus lieu », la nouvelle stratégie de travail privilégiant la diffusion directe des résultats définitifs, garantissant ainsi une information plus cohérente et consolidée pour le grand public.

L'INE réaffirme son engagement envers la qualité et la rigueur technique dans l'exercice de ses fonctions, en totale conformité avec les meilleures pratiques internationales, telles qu'exprimées dans le Manuel des principes et recommandations pour les recensements de la population et de l'habitat et dans les recommandations internationales pour la recherche post-censitaire.

La collecte de données sur la population et l'habitat a mobilisé 79 423 agents de terrain, recenseurs et superviseurs compris, sur l'ensemble du territoire national.

Il s'agissait du deuxième recensement de la population et de l'habitat en Angola depuis l'indépendance nationale en 1975, le premier ayant été réalisé en 2014.

Le premier recensement général de la population et de l'habitat a recensé un total de 25 789 240 habitants, dont 63 % vivaient en zones urbaines et 37 % en zones rurales.

La majorité de cette population était composée de femmes (13 289 983), soit 52 % du total, tandis que la population masculine était de 12 499 041, soit 48 %.

À l'époque, la province de Luanda, capitale angolaise, était la plus peuplée, avec 6 945 386 habitants, soit plus d'un quart de la population du pays, suivies par les provinces de Huíla (2 497 422), Benguela (2 231 385) et Huambo (2 019 555).

La collecte de données démographiques est essentielle à une planification rationnelle et à l'élaboration des politiques publiques.