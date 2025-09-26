Afrique: Forum « Investir au Burkina » - Le Premier ministre invite la diaspora africaine à se mobiliser

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience, le mercredi 24 septembre 2025, à New York, le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Roland Sow. Le chef du gouvernement et son hôte ont échangé sur le Forum « Investir au Burkina » qui se tiendra en à Ouagadougou.

Les 9 et 10 octobre prochain se tiendra à Ouagadougou, le forum « Investir au Burkina » sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso(CCI-BF). Présent à New York, pour inciter les investisseurs étrangers et la diaspora burkinabè à y prendre part, une délégation de la CCI-BF conduite par le président de la délégation spéciale consulaire de la CCI-BF, Roland Sow, est venu s'entretenir avec le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Justifiant la raison de leur rencontre avec le chef du gouvernement, le président Sow a dit qu'il était très important de venir faire au Premier minitsre, le point de leurs activités, de tout le parcours qui jalonne l'organisation de ce forum. Mais aussi accompagner la délégation du Burkina à porter haut la voix du pays lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies. " Nous avons été à Abu Dhabi, à Dubaï, en Chine et dans d'autres pays. Et, aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, à New York.

Nous mettons à profit notre séjour pour pouvoir rencontrer des investisseurs et aussi les inviter à participer à ce forum". Le forum « Investir au Burkina » va regrouper plus de 500 investisseurs du monde selon ses organisateurs. "L'objectif est que notre économie, qui porte sur le développement endogène, doit être portée et par les investisseurs étrangers et par les Burkinabè eux-mêmes", a-t-il dit.

Lors de la rencontre avec le Premier ministre la délégation de la CCI-BF l'a aussi fait le point des investissements qui sont portés par les Burkinabè dans le secteur agricole, industriel, infrastructurel..."On dit que le développement passe par les infrastructures, et la chambre de commerce est dans cette dynamique de pouvoir améliorer la qualité des infrastructures dans notre pays", a-t-il signifié. A l'entendre, sa délégation mettre à profit son séjour pour échanger avec la diaspora et les motiver à investir au pays.

Tout en félicitant la CCI-BF pour son initiative, le Premier ministre a salué la dynamique actuelle, marquée par la mise en oeuvre de réformes courageuses instruites par le gouvernement, destinées à soutenir l'émergence d'un secteur privé compétitif et pleinement engagé dans le développement du pays. Le chef du gouvernement a encouragé la mobilisation de la diaspora africaine pour ce grand rendez-vous économique que représente le forum, tout en rappelant la vision nationale en matière d'investissements, qui refuse la logique de prédation et de pillage des ressources et privilégie des investissements responsables, impliquant les nationaux et favorisant un véritable transfert de compétences.

Selon le Premier ministre, à travers ce forum et les réformes en cours, le gouvernement entend offrir un environnement propice à des partenariats solides et équitables, afin de bâtir une économie souveraine où le secteur privé joue un rôle moteur aux côtés de l'État. "L'essentiel pour nous, c'est qu'on arrive à développer notre tissu économique à travers l'industrie, l'agroalimentaire et tous les instruments de production.

Il faut consommer ce qu'on produit. Et si, on a la chance de pouvoir porter cette industrie, cette transformation agro-siliopastorale, je pense que le Burkina, dans quelques années, va être un pays très émergent", a affirmé le président de la délégation spéciale consulaire de la CCI-BF, Roland Sow.