Sénégal: Décès du peintre Abdoulaye Diallo, 'le berger de l'île de Ngor'

Dakar — Le peintre sénégalais Abdoulaye Diallo "Le berger de l'île de Ngor" est décédé des suites d'une longue maladie, à l'âge de 72 ans, a annoncé, jeudi, sa famille.

"La famille Diallo a la profonde douleur de vous faire part du décès de monsieur Abdoulaye Diallo, ingénieur et artiste peintre, connu sous le nom du Berger de l'île de Ngor", a-t-elle écrit dans une note transmise.

La famille indique que l'inhumation est prévue, vendredi, au cimetière musulman de Yoff, après la levée du corps, à 10 heures, à la grande mosquée de Castor.

Ami du défunt et commissaire principal de ses expositions, le professeur Maguèye Kassé parle d'une "grosse perte pour les arts plastiques sénégalais, voire africains".

"Il avait une technique à part qui était spéciale, car personne ne pouvait imiter ses oeuvres qu'il crée avec du sang du cactus, des éléments de la nature, etc. Il ne faisait pas l'art de façon plaisante, mais pour réfléchir sur l'humain, il avait un regard critique", témoigne-t-il depuis Cotonou (Bénin) où il a appris la nouvelle à sa descente d'avion.

Selon M. Kassé, "le Sénégal, l'Afrique, sera orphelin d'un grand homme, un artiste engagé aussi bien dans sa peinture, ses ouvrages et ses nombreuses posts sur les réseaux sociaux".

Il révèle que Abdoulaye Diallo travaillait sur une oeuvre dédiée "Au massacre des Palestiniens", malheureusement "elle ne sera pas finie", dit-il.

L'artiste Abdoulaye Diallo a abordé diverses thématiques dans ses oeuvres qui renvoient au sort de la femme, aux enfants, à l'humain de manière générale.

D'ailleurs son exposition organisée à la Bibliothèque universitaire (BU) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le Off de la biennale de l'art africain contemporain de Dakar en 2018 questionnait notre humanité avec comme thème "Quelle humanité pour demain ?".

Il travaillera aussi sur l'art rupestre et exposera ses toiles à Rome (Italie) en 2022-2023 puis en France.

Ancien ingénieur des télécoms, Abdoulaye Diallo avait ouvert en 2021 un espace dénommé "Penc 1.9" sur l'île de Ngor dédié aux artistes.

Cet espace de rencontre, dédié au théâtre, au cinéma, à la littérature, la musique, ouvert en partenariat avec l'ambassade d'Allemagne, est "un lieu de réflexion et de partage entre acteurs de divers horizons sur des sujets majeurs et sur les différentes questions qui interpellent notre société", avait expliqué son concepteur Abdoulaye Diallo.

"Penc 1.9 est un viatique au service de l'humanité. Ce lieu va servir à revisiter nos humanités", avait-il ajouté.