Afrique: Dakar accueille la 14e session ordinaire de l'AMCOW - L'eau au coeur des priorités africaines

Le Sénégal accueillera, le 29 septembre 2025, la 14e session ordinaire du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), au Noom Hotel Dakar Sea Plaza. Une rencontre stratégique pour le continent, alors que le pays assume la présidence d'AMCOW pour la période 2025-2027.

Créée en 2002 à Abuja (Nigeria), l'AMCOW a pour mission de promouvoir une gestion durable et concertée des ressources en eau en Afrique. L'organisation oeuvre à renforcer la sécurité hydrique, l'accès à l'assainissement, et à faire de l'eau un levier central de développement économique, social et environnemental à l'échelle du continent.

Une vision renouvelée pour l'Afrique de l'eau

Cette session réunira les ministres africains en charge de l'eau, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la société civile. Ensemble, ils discuteront des défis majeurs du secteur autour de cinq priorités clés : la sécurité hydrique, la résilience climatique, l'assainissement, le financement durable et l'innovation.

L'un des enjeux majeurs de cette rencontre sera l'adoption d'une nouvelle vision et politique africaine de l'eau. Celle-ci ambitionne de placer l'eau et l'assainissement au coeur de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en tant que piliers de l'éradication de la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de l'industrialisation, de la résilience climatique et de l'intégration régionale.

Une dynamique en amont

Avant la réunion du Conseil d'administration, le Comité consultatif technique (CCT) se réunira les 27 et 28 septembre 2025 pour préparer les grandes orientations qui seront soumises aux ministres.

En accueillant cette session stratégique, Dakar réaffirme son rôle de leader sur les questions de gouvernance de l'eau en Afrique. Un enjeu crucial à l'heure où les effets du changement climatique, la croissance démographique et les pressions économiques mettent les ressources hydriques du continent sous tension.