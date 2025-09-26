Afrique: Dakar accueille la 14e session ordinaire de l'AMCOW - L'eau au coeur des priorités africaines

25 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Sénégal accueillera, le 29 septembre 2025, la 14e session ordinaire du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), au Noom Hotel Dakar Sea Plaza. Une rencontre stratégique pour le continent, alors que le pays assume la présidence d'AMCOW pour la période 2025-2027.

Créée en 2002 à Abuja (Nigeria), l'AMCOW a pour mission de promouvoir une gestion durable et concertée des ressources en eau en Afrique. L'organisation oeuvre à renforcer la sécurité hydrique, l'accès à l'assainissement, et à faire de l'eau un levier central de développement économique, social et environnemental à l'échelle du continent.

Une vision renouvelée pour l'Afrique de l'eau

Cette session réunira les ministres africains en charge de l'eau, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la société civile. Ensemble, ils discuteront des défis majeurs du secteur autour de cinq priorités clés : la sécurité hydrique, la résilience climatique, l'assainissement, le financement durable et l'innovation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'un des enjeux majeurs de cette rencontre sera l'adoption d'une nouvelle vision et politique africaine de l'eau. Celle-ci ambitionne de placer l'eau et l'assainissement au coeur de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en tant que piliers de l'éradication de la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de l'industrialisation, de la résilience climatique et de l'intégration régionale.

Une dynamique en amont

Avant la réunion du Conseil d'administration, le Comité consultatif technique (CCT) se réunira les 27 et 28 septembre 2025 pour préparer les grandes orientations qui seront soumises aux ministres.

En accueillant cette session stratégique, Dakar réaffirme son rôle de leader sur les questions de gouvernance de l'eau en Afrique. Un enjeu crucial à l'heure où les effets du changement climatique, la croissance démographique et les pressions économiques mettent les ressources hydriques du continent sous tension.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.