Burkina Faso: Violences basées sur le genre - Une session de communauté de pratique pour renforcer le réseautage

L'Association SOS/Jeunesse et Défis membre du réseau Alliance Droits et Santé a tenu une session de communauté de pratique sur les violences basées sur le genre, mercredi 24 septembre 2025 à Ouagadougou.

Dans la promotion de l'abandon des violences à l'égard des femmes et des filles au Burkina Faso et le renforcement de la collaboration entre intervenants du domaine des violences basées sur le genre (VBG),un projet sur une meilleure utilisation des plateformes numériques et physiques s'avère importante.

C'est dans cette perspective que l'Association SOS/ Jeunesse et Défis membre du réseau Alliance Droits et Santé a tenu une session de communauté de pratique sur les violences basées sur le genre, mercredi 24 septembre 2025 à Ouagadougou. Cette activité qui s'inscrit dans l"initiative du projet « Alliance Transformative » a pour but de renforcer le réseautage entre les structures du même domaine d'intervention notamment les violences basées sur le genre.

Le responsable plaidoyer et communication de l'association SOS Jeunesse et Défis, Etienne Koula a laissé entendre qu'on constate, la situation des violences basées sur le genre prend des envergures grandissantes au Burkina Faso surtout avec la crise sécuritaire. C'est pourquoi les membres du réseau Alliance Droits et Santé du Burkina Faso échangent autour de la communauté de pratique sur les violences basées sur le genre. Pour lui, une communauté de pratique, est un espace d'échange entre les praticiens, les acteurs et surtout tous collaborateurs autour d'un thème donné.

« L'objectif de la session est de permettre aux parties prenantes du projet Alliance Transformative travaillant dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre de se partager les expériences et les bonnes pratiques » a-t-il laissé entendre.Il a expliqué qu'au cours de la session les participants ont eu droit à échanger, sur comment renforcer la synergie d'action entre acteurs de la societé civile. Aussi entre les acteurs de la société civile, et les secteurs institutionnels comme le ministère en charge du genre et le ministère en charge des droits humains.

La représentante de la direction générale des droits humains, Appolline Bienvenue Konsem a félicité le Réseau alliance droits et santé pour l'effort fourni en faveur des femmes et des filles au Burkina Faso. Elle a mentionné qu'au sein du ministère des droits humains, des actions aussi sont menées en faveur des droits de la femme. Comme les VBG à travers des campagnes d'information et de sensibilisation. Elle a rappelé à cet effet, qu'il existe des Centres d'information, d'orientation et d'écoute en droits humains en faveur de la lutte contre les VBG dans toutes les directions des différentes Régions du Burkina Faso. Elle a donc encouragé les personnes cibles à visiter ces différents Centres.

Le secrétaire technique du réseau Alliance Droits et Santé Landry Hien a souligné que le réseau Alliance Droits et Santé est une organisation de la société civile existante depuis 2013. Son objectif est de promouvoir les droits et santé sexuels et reproductifs des femmes en Afrique de l'Ouest. Et lutter contre les violences basées sur le genre.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Collaborateur