analyse

Portée sur les fonts baptismaux, le 26 juin 1945, l'Organisation des Nations unies fit ses premiers pas dès le 24 octobre de la même année quand plus de 140 Etats ratifièrent sa charte, notamment les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale : Etats-Unis, Royaume Uni, URSS, Chine et France.

Les objectifs premiers de cette héritière de la Société des nations (SDN), créée après la Première Guerre mondiale, étaient de promouvoir la paix, la liberté et le développement des pays membres, dans une coexistence pacifique de peuples. 80 ans après, quid de ces grands idéaux humanistes ?

Accourus des 4 coins du globe, la quatre vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement n'ont pas le coeur à sauter le champagne pour le 80e anniversaire de cette faîtière des Etats du monde qu'un certain général De Gaulle avait surnommé « ce machin ». Pas de champagne donc pour les 80 bougies de notre Mamie internationale. Ellen'a pourtant pas perdu que des dents et de sa superbe à l'épreuve des avatars des peuples, des Etats, d'une communauté internationale « à la nuque dure ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, malgré les sinuosités dramatiques de l'histoire de l'humanité, ces 80 dernières années : guerres, génocides, famines, pandémies, racisme, terrorisme, hégémonisme, unilatéralisme de certains Etats super puissants, l'ONU peut se prévaloir d'acquis importants : la décolonisation en Afrique, la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud, la presque éradication de la poliomyélite, de la maladie du ver de Guinée, de la lèpre dans la quasi-totalité des pays du Sud, grâce à des organismes spécialisés de l'ONU comme le PNUD, l'OMS, la FAO ou l'UNESCO.

Des acquis réels qui pourtant sont comme une goutte d'eau dans l'immensité océanique des besoins de millions de personnes toujours victimes de la famine, du non-accès à l'eau potable, à des soins primaires de santé, à l'école... comme si les présidents fondateurs de l'ONU, Franklin Roosevelt, Wilson Churchill, Joseph Staline... dans l'euphorie de la victoire avaient été par trop idéalistes manquant de perspicacité dans la prospective des mutations socio-économiques et politiques du monde en ce milieu du 20e siècle.

On en voudrait pour preuve que l'ONU malgré, ses nombreuses résolutions, ses Casques bleus, ses sanctions multiples, n'a pas mis fin à la guerre israélo-palestinienne, à celles en Ukraine, au Soudan, en RDC, en Libye, les attaques terroristes au Sahel, ni résolu la question Sahraoui. A l'évidence, Antonio Guterres et ses collaborateurs au Palais de verre de la 1re Avenue, 42e - 48e rues, ont encore du pain sur la planche. Leurs hôtes de la session 2025, en commençant par le président Donald Trump, le leur fait savoir par mille et une critiques sur les difficultés à gérer les crises en cours dans le monde et le besoin de reformer l'organisation, question pendante depuis une décennie.

Les pays africains ne sont pas en reste qui demandent plus d'équité dans les relations internationales, notamment en matière de gouvernance économique, de règles commerciales et d'accès aux crédits auprès des bailleurs de fonds multilatéraux à des conditions moins drastiques. Par ailleurs, les pays africains revendiquent plus de poids et de voix dans le concert des nations. Cela passe par leur attribuer 2 représentants permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

Revendication fort légitime, car bien que la plupart des territoires africains fussent sous domination coloniale pendant la Seconde Guerre mondiale, la contribution du continent en ressources et en matières premières fut exceptionnelle, participant ainsi à la victoire finale contre le nazisme. C'est d'un. De deux, de nos jours, les poids économique, démographique, géostratégique du continent font qu'on ne saurait parler d'un élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, point n'important des réformes espérées, en oubliant l'Afrique. En tout cas, c'est le voeu réitéré par les présidents africains qui ont déjà prononcé leurs allocutions à l'occasion de ce 80e anniversaire de l'ONU : Cyril Ramaphosa, Bassirou Diomaye Faye, Denis Sassou-Nguesso, Archange Touadera, etc.

Attendu à la tribune de l'ONU demain samedi, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pourrait aussi plaider pour l'acceptation de 2 représentants permanents africains au Conseil de sécurité. Nos dirigeants seront-ils entendus ? Si oui, sur quels critères désigner ces 2 représentants ? Attention à ce que la gestion de cet acquis ne vienne brouiller la solidarité au sein de l'Union africaine ?

Idem pour la création de l'Etat de Palestine, une vieille question qui revient lors de cette session de l'ONU comme un leitmotiv, surtout de la part des dirigeants européens. La mise en oeuvre de cette importante recommandation ne brouillerait-elle pas plus qu'elle n'apaise les tensions internationales et la vie d'une ONU, qui n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui ?

En tout cas, souffler les 80 bougies de l'ONU a ouvert la boîte à pandore de mille et une critiques avec en toile de fond, une question pendante : la réforme de l'organisation avec en bonne place, l'élargissement du Conseil de sécurité et un Etat de Palestine enfin majoritairement reconnu dans le monde.