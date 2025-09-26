Tchad: De nouveaux groupes rejoignent l'accord de paix de Miski dans le Tibesti

Au Tchad, alors que des militaires sont toujours déployés dans la région du Tibesti, l'accord de paix signé entre le gouvernement et le Comité d'autodéfense de Miski en avril dernier s'est élargi cette semaine à de nouveaux acteurs : les mouvements Difa Al-Watan et MADAT (Mouvement pour l'Alternance et la Démocratie au Tchad) ainsi que le Comité de défense de Yorogueï. Ils deviennent donc signataires de l'accord de paix du 20 avril dernier conclu à Bardaï. Un accord qui a pour but de mettre fin à plus de sept ans de conflit autour de l'exploitation des richesses minières et aurifères dans la région.

Au Tchad, le porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, se félicite de cet élargissement de l'accord de Miski. « Le gouvernement maîtrise la situation et prend les dispositions nécessaires pour que la paix s'installe définitivement dans la zone », dit-il.

Mais quel est le poids de ces nouveaux groupes et mouvements qui se sont ralliés à l'accord de paix ? Le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, qui supervise le processus, admet que ces nouveaux signataires « ne pèsent pas particulièrement lourd ». « Tous se valent et ils naviguent d'un groupe à l'autre », explique-t-il avant d'ajouter qu'il ne serait pas surpris que « de nouveaux groupes se manifestent pour remettre en question la légitimité des signataires de l'accord. »

Pour le chercheur Remadji Hoinathy, la multiplication des groupes signataires laisse une « impression de cacophonie ». Il explique que depuis Deby père, les accords de paix ont uniquement permis le report des conflits violents, sans les résoudre. Selon le chercheur, ces groupes d'autodéfense et de rébellion, passent par la fragmentation avant de se reconfigurer autour d'un certain nombre de sujets à un moment donné. Et souvent, selon lui, les autorités tchadiennes poussent à la fragmentation des groupes afin de les fragiliser. Mais il met en garde : « Avec des interlocuteurs dispersés, à qui parlera vraiment le gouvernement » ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn