Sénégal: Epidémie de fièvre de la vallée du rift - 4 décès enregistrés à Saint-Louis

Sept cas confirmés, dont quatre décès : la fièvre de la Vallée du Rift sème l'inquiétude à Saint-Louis. Les autorités régionales, sanitaires et vétérinaires coordonnent la riposte pour freiner la propagation de cette maladie zoonotique. Une réunion de crise s'est tenue ce jeudi à la Gouvernance de Saint-Louis.

La région vit une situation préoccupante après la détection de plusieurs cas de fièvre de la Vallée du Rift (FVR), maladie transmise de l'animal à l'homme. À ce jour, sept cas ont été confirmés, dont quatre mortels, selon le ministère de la Santé. Face à la menace, le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, a convoqué le comité régional de gestion des épidémies. « Il fallait prendre des mesures pour juguler le fléau, maîtriser l'épidémie, mais surtout éviter sa propagation », a-t-il déclaré, annonçant des opérations de saupoudrage à grande échelle et l'activation d'unités spécialisées de prise en charge.

Pour le Dr Boli Diop, responsable de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, la priorité est d'informer sans détour la population. « La maladie est une zoonose prioritaire au Sénégal. Elle se transmet par contact avec les fluides d'animaux infectés ou par piqûres de moustiques », a-t-il expliqué. Le Dr Diop rappelle les principales mesures préventives : éviter tout contact direct avec les animaux malades, consommer uniquement du lait pasteurisé, et renforcer la lutte antivectorielle par l'usage de moustiquaires et l'assainissement du cadre de vie.

Le secteur de l'élevage est lui aussi mobilisé. Le Dr Mohamed Moustapha Sarr, directeur régional de l'élevage, insiste sur l'importance de la sensibilisation des éleveurs. « La fièvre de la Vallée du Rift peut aussi se transmettre lors des mises bas ou par le lait cru. Il faut encourager les bonnes pratiques et recourir à la vaccination périphocale des troupeaux », a-t-il souligné.

Au-delà des mesures techniques, les autorités misent sur l'engagement citoyen. « La communauté doit adopter les bons réflexes et participer activement à la lutte », a insisté le gouverneur Sall, qui souhaite voir l'épidémie maîtrisée avant la rentrée scolaire et universitaire.

En attendant, la vigilance est de mise. Les autorités appellent chacun à respecter les consignes de prévention afin d'éviter une propagation vers d'autres régions.