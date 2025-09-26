Afrique de l'Ouest: 10 tonnes de cocaïne saisies par la marine française dans le golfe de Guinée

Une saisie exceptionnelle de drogue a eu lieu lundi 22 septembre dans le golfe de Guinée. Près de 10 tonnes de cocaïne ont été interceptées par la marine française sur un navire sans pavillon, qui naviguait au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Les saisies atteignent un record sur l'année 2025.

Le navire intercepté au large des côtes d'Afrique de l'Ouest par la marine française n'était immatriculé nulle part. À son bord, 9,6 tonnes de cocaïnes ont été saisies le 22 septembre. La valeur marchande cette cargaison est estimée autour de 519 millions d'euros. Le navire arraisonné a été coulé à l'issue de l'intervention.

Les six membres d'équipage ont été placés sous « mesure restrictive privative de liberté » et vont être convoyés par la marine française vers la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Fort-de-France (Martinique), où ils encourent « au moins 20 ans » de prison, a indiqué le procureur de Brest Stéphane Kellenberger, saluant une « coopération fructueuse et fluide avec la Marine nationale ».

Dans ce genre d'opérations au large des côtes africaines, le navire est généralement laissé libre de reprendre sa route. « Les bâtiments de la Marine nationale sont aujourd'hui organisés pour accueillir des trafiquants. En l'occurrence, le bateau qui est intervenu était en mesure d'assurer cette rétention », a précisé Jean-François Quérat, préfet maritime de l'Atlantique, qui n'a pas souhaité communiquer sur la nationalité de l'équipage. « Le bateau était probablement en transit vers l'Europe », a-t-il seulement déclaré. Une arme automatique et des munitions ont été retrouvés à bord. La drogue saisie a été détruite après échantillonnage.

La marine française en mission

La marine française est intervenue, avec deux navires, dans le cadre de la mission navale Corymbe chargée d'assurer une présence quasi continue dans le golfe de Guinée, en renfort des marines riveraines. Cette nouvelle saisie s'inscrit dans une dynamique record pour l'année 2025, avec plus de 45 tonnes de drogue saisie depuis le début de l'année.

Le golfe de Guinée est un point névralgique du narcotrafic global. La façade atlantique de l'Afrique est une zone de transit vers l'Europe pour les drogues produites en Amérique latine. Ces derniers mois, la marine française a annoncé d'autres prises d'ampleur, en août et en mars notamment, avec plus de six tonnes de cocaïne saisies à chaque fois.