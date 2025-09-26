Mauritanie: Un collectif appelle à cesser les violations des droits des migrants et des Négro-Mauritaniens

En Mauritanie, 15 partis politiques et organisations de la société civile lancent un appel pour dire stop aux contrôles au faciès et au non-respect des droits des migrants. À l'origine de ce communiqué collectif, l'arrestation en début de semaine, alors qu'il marchait non loin de son domicile, de l'écrivain mauritanien Ibrahima Ba.

Selon les signataires du texte en Mauritanie, l'arrestation de l'écrivain Ibrahima Ba « est révélatrice de l'horreur que vivent de nombreux migrants subsahariens et les Négro-Africains mauritaniens. » Dans une volonté d'apaisement, le directeur du cabinet présidentiel Nani Ould Chrougha est allé rendre visite à Ibrahima Ba.

Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, l'écrivain mauritanien indique avoir été arrêté « arbitrairement » le 19 septembre. Puis « jeté en cellule comme un délinquant » et enfin privé de ses droits. L'arrestation de trop pour le collectif à l'origine du communiqué qui appelle au respect des droits des Négro-Mauritaniens et des migrants subsahariens. Kaaw Touré, porte-parole des forces progressistes du changement, l'un des partis politiques signataires, rappelle les demandes qui sont faites aux autorités.

« D'abord, nous dénonçons avec la dernière énergie ces atteintes graves aux droits des migrants subsahariens, donnant de notre pays l'image d'une nation raciste. Nous exigeons également la fin des contrôles au faciès qui se transforme en une chasse aux noirs. Qu'on arrête cette politique de deux poids deux mesures, de ségrégation. Nous exigeons ensuite l'ouverture d'une enquête indépendante sur les atteintes graves aux droits humains des migrants et les rafles des Négro-Africains ».

Dans un communiqué, la direction générale de la sécurité nationale, qui accuse Ibrahima Ba d'avoir menti, indique qu'une enquête est en cours sur ce dossier et réaffirme son engagement à protéger tous les citoyens et résidents dans le strict respect des lois de la République.