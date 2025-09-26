Guinée: L'ONU réclame la levée des restrictions politiques et la libération des détenus arbitraires

26 Septembre 2025
Radio France Internationale

Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Turk interpelle les autorités du Guinée. Dans un communiqué rendu public jeudi 25 septembre, il appelle à la libération de personnes détenues arbitrairement et à faire la lumière sur les cas de disparitions forcées. Alors que les Guinéens seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en décembre, après le référendum constitutionnel, le haut responsable onusien réclame également la « levée des interdictions » visant « les partis et les médias » dans le pays.

« Il est essentiel, à l'avenir, que les autorités de transition veillent à ce que les processus visant à rétablir l'ordre constitutionnel soient conduits conformément aux normes et standards internationaux en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne la participation du public, l'inclusivité et la transparence, a déclaré Türk. Les autorités militaires en Guinée doivent avant tout lever les interdictions, tout simplement inacceptables, visant les partis politiques et les médias. »

Dans son communiqué, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme s'est également inquiété des arrestations arbitraires et des disparitions forcées qui, souligne-t-il, semblent être en augmentation dans le pays. Il précise avoir connaissance d'au moins 10 personnes dont le sort demeure inconnu depuis leur arrestation, parmi lesquelles l'écrivain Oumar Sylla, dit Foniké Mengué, et le journaliste Habib Marouane Camara.

Volker Turk appelle les autorités de transition en Guinée à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et celles soumises à une disparition forcée. Et à garantir des enquêtes indépendantes et impartiales dans tous les cas suspects d'arrestation arbitraire et de disparition forcée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il demande également l'annulation de la grâce présidentielle dont bénéficie l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara - condamné pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. Cela car « le droit international interdit les grâces pour des crimes aussi graves », souligne le Haut-commissaire.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.