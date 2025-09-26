Angola: Les diamants génèrent 1,1 milliard de dollars de revenus pour le pays au premier semestre

Dundo — La vente de 10,6 millions de carats de diamants bruts a généré 1,1 milliard de dollars de revenus au premier semestre de cette année, contre 608,84 millions de dollars pour la même période en 2024.

S'adressant à la presse en marge de la réunion de présentation du rapport financier semestriel du sous-secteur du diamant, Elton Escrivão, directeur des ventes de l'ENDIAMA EP, a souligné que les principales destinations étaient les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Chine et l'Inde.

Il a affirmé que l'objectif pour cette année était de produire plus de 14 millions de carats et de dépasser 1,5 milliard de dollars de revenus.

Par ailleurs, il a rappelé que le marché du diamant traverse une période très délicate, caractérisée par une chute significative des prix, un scénario qui pose d'énormes défis à tous les acteurs de l'industrie.

Il a indiqué que le prix des diamants s'établissait actuellement à 105 dollars le carat, contre 143,92 dollars l'année dernière (2024).

Il a ajouté que l'ENDIAMA s'efforçait de créer une structure solide, efficace et sécurisée pour la commercialisation nationale des diamants afin de prévenir le trafic et/ou la contrebande de ce minerai stratégique.

Il a précisé que cette mesure visait également à augmenter le nombre d'usines de taille, à intégrer la chaîne de valeur et à promouvoir la consommation sur le marché intérieur.

Pendant trois jours, 19 sociétés minières opérant dans le pays évaluent le degré de conformité aux objectifs de production fixés, réalisent une analyse approfondie de la situation actuelle du secteur et élaborent des stratégies concrètes pour faire face à la baisse des prix des diamants sur le marché mondial.

Parrainé par la Société nationale des diamants d'Angola (ENDIAMA EP), l'événement vise également à évaluer l'état actuel des projets de prospection et le plan de restructuration des sociétés minières de Lunhinga et de Yetwene.

À l'heure actuelle, l'ENDIAMA contrôle 54 projets en cours de prospection et de restructuration, et 25 sociétés minières en activité.