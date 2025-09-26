Angola: Patrice Beaumelle sera présenté lundi comme nouvel entraîneur des Palancas Negras

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) nommera le Français Patrice Beaumelle sélectionneur de l'équipe nationale des Palancas Negras (Antilopes Noires) lundi (29), a indiqué ce jeudi, à l'Angop, à Luanda, une source de la FAF.

Beaumelle, qui signera un contrat de deux ans, remplacera le Portugais Pedro Gonçalves, qui a dirigé l'équipe nationale pendant six ans (2019-2025).

Selon cette source, le communiqué annonçant la cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur sera publié plus tard ce jeudi.

À 47 ans, Patrice Beaumelle devient le deuxième sélectionneur français à diriger les Palancas Negras, après Hervé Renard, avec qui il a travaillé comme adjoint en Angola en 2010, après le règne du Portugais Manuel José (CAN 2010).

Au cours de sa carrière d'entraîneur en Afrique, il a également été l'adjoint de son compatriote Hervé Renard à la tête de la Côte d'Ivoire et de la Zambie, pays champions d'Afrique.

Patrice Beaumelle dirigera l'Angola lors des deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 : le 6 contre l'île Maurice et le 13 contre le Cameroun, pour les 9e et 10e journées de qualification, qui se disputeront aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Il convient de rappeler que l'Angola n'a plus aucune chance de se qualifier pour la Coupe du monde, ayant participé pour la première fois à l'édition 2006, organisée en Allemagne.

L'objectif principal du recrutement du nouveau sélectionneur, qui arrive dans le pays samedi, est la participation de l'Angola à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en décembre et janvier 2026, au Maroc.