Angola: L'usine d'engrais de Bengo créera 5 000 emplois

24 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/QCB/SB

Luanda — L'usine d'engrais « Itracom Angola Fertilizantes », qui sera construite dans la province de Bengo, commencera à produire 1,5 million de tonnes d'engrais par an à partir de mai 2026, créant ainsi plus de 5 000 emplois pour les jeunes.

Cette information a été fournie mercredi à Luanda par l'assistant du directeur exécutif de l'usine, Méthouchellah Niyoyankunze, à l'issue d'une réunion avec le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Selon l'assistant, l'infrastructure permettra de réduire d'au moins 50 % les recettes en devises étrangères que le gouvernement angolais consacre aux importations de produits alimentaires et d'engrais.

Il a indiqué que l'usine produira des engrais organo-minéraux, différents des engrais traditionnels utilisés dans le pays.

Il a ajouté que cet engrais, qui sera produit à partir de l'année prochaine, corrigera les sols en leur fournissant les nutriments appropriés.

Il a souligné que le projet est doté d'un budget de 373 millions de dollars.

La construction de l'usine a débuté il y a une semaine et comportera trois lignes de production, dont la première produira 200 000 tonnes.

