Angola: Restructuration des mines de Lunhinga et Yetwene à l'étude

25 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HD/SB

Dundo — Le plan de restructuration des mines de Lunhinga et Yetwene, situées dans la municipalité de Lucapa, province de Lunda-Norte, sera au coeur de la deuxième journée de la réunion semestrielle d'évaluation des entreprises du sous-secteur du diamant.

L'ANGOP a appris ce jeudi, que les mines sont confrontées à des difficultés opérationnelles et à une faible production, ce qui entraîne la suspension des contrats et des réductions de salaires des travailleurs.

Plus de 100 techniciens du sous-secteur discuteront des stratégies pour « sauver » les mines et préserver les emplois.

Le projet Yetwene, inauguré en 2023, est une coentreprise dont les membres incluent Endiama Mining, Mountain Stability, Sociedade Mineira de Investimentos da Lunda et All Magic.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après une longue interruption depuis 2009, le projet diamantifère a obtenu en 2019 une licence pour démarrer ses activités de prospection, couvrant une concession de 508 kilomètres carrés, avec un investissement de 25 millions de dollars américains.

La Société minière de Lunhinga a temporairement suspendu 102 contrats de travail en 2024 en raison de son incapacité financière à maintenir les salaires, causée par la baisse de la production et des ventes de diamants.

Le paiement des salaires des 350 travailleurs encore sous contrat a été effectué via la chaîne d'approvisionnement de l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence ENDIAMA E.P.

La Société minière de Lunhinga possède une concession de 275 kilomètres carrés, englobant les kimberlites de Camaxia et de Camagico, et est composée de deux partenaires : Endiama EP, avec plus de 90 % des parts, et Hiper Gest, avec 6 %.

Organisé par l'Entreprise nationale angolaise de diamants (ENDIAMA EP), cet événement, qui se déroule depuis mercredi dans l'auditorium du campus universitaire Lueji A'nkonde, vise à évaluer la situation actuelle du secteur minier et à définir des stratégies pour atténuer la baisse des prix du diamant sur le marché mondial.

L'ENDIAMA contrôle actuellement 54 projets en cours d'exploration et de restructuration, et 25 sociétés minières en exploitation.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.