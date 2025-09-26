Angola: L'État angolais soumet une offre pour l'acquisition d'une participation dans la société De Beers

Luanda — L'État angolais, par l'intermédiaire de la société Endiama, a soumis une offre entièrement financée pour l'acquisition d'une participation minoritaire stratégique dans la société diamantaire De Beers, une initiative qui s'inscrit dans le processus de cession mondial promu par le groupe britannique Anglo American plc.

Selon un communiqué de presse consulté mercredi par ANGOP, le processus de cession devrait être finalisé d'ici la fin de l'année.

Pour le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), la proposition soumise « ne vise pas à obtenir le contrôle majoritaire de De Beers, mais préconise la création d'un consortium panafricain, dirigé par l'industrie, garantissant l'indépendance et la compétitivité internationale de l'entreprise ».

Selon le ministre du MIREMPET, Diamantino Azevedo, l'Angola estime que l'avenir de De Beers dépend de sa pérennité en tant qu'entreprise mondiale dirigée par le secteur privé.

« Notre proposition vise à établir un partenariat significatif entre l'Angola, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud, garantissant qu'aucune partie ne détienne le contrôle exclusif et que l'entreprise puisse évoluer vers une véritable entité commerciale internationale », a-t-il souligné.

Parmi les éléments clés de la proposition angolaise figure un modèle de propriété indépendant et diversifié, garantissant la croissance durable et à long terme de De Beers, un partenariat panafricain, avec une invitation formelle au Botswana, à la Namibie et à l'Afrique du Sud à se joindre au projet en tant que partenaire privilégié.

La proposition s'appuie également sur un historique de croissance avéré, l'Angola étant l'un des plus grands producteurs de diamants au monde en 2024 et le seul pays à ouvrir une nouvelle mine de classe mondiale au cours des 15 dernières années.

Dans ce cadre, Endiama réaffirme sa volonté de collaborer avec les gouvernements et les investisseurs privés, afin de garantir que De Beers reste une entreprise commercialement indépendante et compétitive à l'échelle mondiale.

L'Entreprise nationale angolaise de diamants (Endiama) est l'entité publique angolaise chargée de la prospection, de l'exploitation et de la commercialisation des ressources diamantifères du pays.