Angola: Le Venezuela exprime sa volonté de poursuivre le renforcement de sa coopération avec le pays

Luanda — Les autorités vénézuéliennes ont exprimé mercredi à Luanda leur volonté de poursuivre le renforcement des relations historiques entre les deux États dans divers domaines.

Lors d'une conférence de presse, Lídice Altuve, vice-présidente de l'Institut Simón Bolívar pour la paix et la solidarité entre les peuples, a déclaré que son pays soutenait l'initiative stratégique de formation, coordonnée et organisée par l'ambassade, l'Institut, diverses institutions des deux gouvernements et la Ligue.

Mme Altuve fait partie d'une délégation en visite en Angola à l'invitation de la Ligue angolaise d'amitié, de solidarité et de paix à l'Institut Simón Bolívar.

« Nous sommes arrivés en Angola avec un programme établi et partagé entre la Ligue et notre ambassade, représentation du gouvernement en République d'Angola », a-t-elle indiqué.

Elle a expliqué que l'objectif de sa visite resterait l'approfondissement des relations bilatérales entre les deux peuples.

« C'est un privilège et un honneur d'être ici en Angola, alors que le pays célèbre le 50e anniversaire de son indépendance et l'anniversaire de naissance du Dr Agostinho Neto », a-t-il ajouté.

Lídice Altuve considère ces accords comme une stratégie de partenariat importante, avec des engagements en matière d'éducation et de formation entre les organisations et les populations.

Selon elle, durant son séjour, elle a rencontré des jeunes formés au Venezuela, des responsables politiques, des universitaires et la communauté paysanne de Bom Jesus, où des projets agricoles pour le développement de cette localité ont été présentés.

La vice-présidente a profité de l'occasion pour dénoncer la gravité de l'agression militaire contre son pays, faussement accusé d'être un État terroriste, narcotrafiquant et soutenant le trafic de drogue.

Elle a informé que son pays avait signé il y a quelques heures un décret déclarant l'état d'urgence face aux menaces dont il est victime.

Elle a expliqué que le décret a été signé par le président de la République du Venezuela, Nicolás Maduro, qui a convoqué et signé un instrument juridique qui lui permet d'agir légitimement dans tout scénario d'agression, à la lumière des récentes menaces d'agression militaire.