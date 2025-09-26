Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO et les FARDC conjuguent efforts militaires et civils face aux groupes armés

communiqué de presse

Vivian Van de Perre, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l'ONU en RDC, chargée des opérations et de la protection, est arrivée le mercredi 24 septembre 2025 à Bunia, en Ituri, après une mission dans le Nord-Kivu.

Sa visite de trois jours s'inscrit dans un contexte marqué par des violences persistantes et vise à réaffirmer l'appui de la MONUSCO aux autorités congolaises pour lutter contre les groupes armés et protéger les civils.

« La MONUSCO est chargée d'appuyer le gouvernement dans la lutte contre les groupes armés et dans la protection des civils. Nous avons mis en place des systèmes d'alerte précoce, nous travaillons ensemble, nous partageons les informations et nous soutenons les opérations. Mais nous espérons que le processus politique se déroulera bien, car la solution au final sera nécessairement politique », a déclaré Vivian Van de Perre dès son arrivée à Bunia.

Contexte sécuritaire en Ituri

L'Ituri concentre plus de 90 % des violences enregistrées depuis 2017, principalement dans les territoires d'Irumu et de Djugu. Ces violences, commises par une vingtaine de groupes armés, ont provoqué le déplacement de plus d'un million et demi de personnes. Pour y répondre, la MONUSCO soutient les Forces armées de la RDC (FARDC) à travers des opérations conjointes et une présence militaire renforcée dans les zones les plus exposées.

Présence militaire et coopération locale

Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya N'Kashama, salue cette coopération : « Nous menons les opérations avec la MONUSCO. Vous avez pu remarquer que nous avons sensiblement réduit les délais d'intervention. Et nous n'avons plus d'attaques comme auparavant, notamment dans le territoire de Djugu, sur les sites de déplacés. (...) Je crois que les Nations Unies comprennent ce que vit l'Ituri. Et je suis sûr qu'elles considèrent désormais la province comme une priorité. »

La Mission a établi plusieurs bases militaires fixes et mobiles, qui offrent une protection quotidienne à des centaines de milliers de déplacés. En moyenne, les Casques bleus effectuent près de 500 patrouilles de jour et plus de 350 de nuit chaque mois dans le Secteur Nord, soit plus de 10 000 patrouilles par an, auxquelles s'ajoutent environ 400 patrouilles conjointes avec les FARDC.

Opérations conjointes et résultats sur le terrain

En 2024, la MONUSCO a mené une dizaine d'opérations robustes en Ituri, dont « Secure Harvest 3 », destinée à sécuriser les agriculteurs et leurs récoltes. Depuis le début de 2025, d'autres actions ont été lancées, avec des résultats concrets : retour de déplacés, reprise du trafic routier, protection des récoltes, apaisement des tensions communautaires et accès sécurisé à l'éducation.

Le 21 septembre 2025, à Kilia (territoire de Beni), une opération conjointe entre la MONUSCO et les FARDC, accompagnée d'une procédure de « déconfliction » avec l'armée ougandaise UPDF, a permis de repousser une attaque des ADF et de sécuriser la Route nationale 4. Presque chaque jour, les casques bleus affrontent des miliciens qui tentent de s'en prendre aux déplacés, notamment à Amee, Jaiba, Roe ou Njangi, dans le territoire de Djugu.

Initiatives civiles et plaidoyer pour la sécurité

Au-delà des opérations militaires, la MONUSCO met en oeuvre des initiatives civiles. L'installation de panneaux solaires dans plusieurs localités (Bhali, Bule, Fataki, Bunia, Komanda, Mambasa, Mahagi...) contribue à réduire la criminalité nocturne. Grâce à son plaidoyer, la couverture du réseau mobile s'est également améliorée dans des zones reculées comme Tchabi, facilitant la réponse rapide aux alertes sécuritaires.

Vers une paix durable

La paix est une oeuvre collective. Elle ne peut être durable sans l'implication active des communautés locales. Malgré la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, la Mission reste déterminée à accompagner la RDC vers une stabilité durable et à soutenir les populations affectées par les violences.