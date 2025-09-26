Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 septembre 2025

revue de presse

Le Maroc accueille la première gigafactory de batteries pour véhicules électriques sur le continent

Le Maroc franchit une étape majeure dans sa stratégie énergétique avec la construction de la première « gigafactory » de batteries pour véhicules électriques sur le continent africain. Porté par le groupe Gotion High-Tech, combinant savoir-faire chinois et européen, ce projet ambitieux se distingue par son expertise dans la fabrication de batteries lithium-ion destinées à l'industrie automobile, indiquent nos confrères d'Industricom.ma.

D'après ces derniers, l'usine sera implantée à Kénitra, au sein de la zone franche Atlantic Free Zone. Elle représente un investissement de 12,8 milliards de dirhams, soit environ 1,3 milliard de dollars. ( Source : allAfrica )

Interpol : 260 suspects arrêtés pour des cas de cybercriminalité en Afrique

Les autorités de 14 pays africains ont arrêté 260 suspects et saisi 1 235 appareils électroniques dans le cadre d'une opération internationale coordonnée contre la cybercriminalité. Cette opération visait les réseaux criminels transnationaux qui exploitent les plateformes numériques, en particulier les réseaux sociaux, pour manipuler leurs victimes et les escroquer financièrement.

Elle s'est concentrée plus particulièrement sur les escroqueries sentimentales, dans lesquelles les auteurs nouent des relations en ligne pour soutirer de l'argent à leurs victimes, et sur le chantage sexuel, dans lequel les victimes sont victimes d'extorsion à l'aide d'images ou de vidéos explicites. ( Source : Africanews )

Sénégal : Décès du peintre Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor

Le peintre sénégalais Abdoulaye Diallo "Le berger de l'île de Ngor" est décédé des suites d'une longue maladie, à l'âge de 72 ans, a annoncé, jeudi, sa famille. "La famille Diallo a la profonde douleur de vous faire part du décès de monsieur Abdoulaye Diallo, ingénieur et artiste peintre, connu sous le nom du Berger de l'île de Ngor", a-t-elle écrit dans une note transmise.

La famille indique que l'inhumation est prévue, vendredi, au cimetière musulman de Yoff, après la levée du corps, à 10 heures, à la grande mosquée de Castor. ( Source : Agence de Presse Sénégalaise )

Gabon : Le fils du président déchu détaille dans un média britannique ses accusations de torture

Pour la première fois depuis sa libération en mai dernier, après 20 mois de détention dans la foulée du coup d'État d'août 2023 au Gabon, Noureddin Bongo Valentin, fils de l'ex-président Ali Bongo, accorde un long entretien en plusieurs parties à l'hebdomadaire conservateur britannique The Standard. Il y dénonce les tortures subies durant ses 610 jours de détention, assure qu'il n'a jamais eu d'ambition politique et dit qu'il ne se sentait pas toujours chez lui au Gabon. ( Source : RFI )

Guinée : L'ONU réclame la levée des interdictions visant les partis d'opposition et les médias

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé jeudi les autorités de transition en Guinée à garantir que tous les électeurs, les candidats et les partis politiques puissent participer de manière significative aux élections présidentielle et législative prévues en décembre.

Le Haut-Commissaire s'exprimait à la suite du référendum constitutionnel du 21 septembre, entaché par l'interdiction de partis politiques et de médias, ainsi que par des informations faisant état d'arrestations et de détentions arbitraires, de même que de disparitions forcées. ( Source : UN News Service )

Le Mali se lance dans la chasse aux fonctionnaires "fictifs"

Les autorités maliennes estiment que plus de 36.000 personnes doivent être radiées des registres des fonctionnaires. Ce qui crée des remous. Au Mali, c'est le scandale du moment. Il concerne la chasse aux fonctionnaires dits "fictifs" qui ont été évalués à plus de 36.000 personnes. Mais il semble que cette volonté des autorités maliennes de radier ces personnes, pour réduire les dépenses publiques, a privé de salaire des milliers de vrais fonctionnaires.

Cet arrêt des versements devrait durer trois mois. La colère ne retombe pas au sein de la coordination des syndicats signataires du 15 octobre 2016, regroupant l'essentiel des syndicats d'enseignement primaire et secondaire du Mali, qui a envoyé, mardi dernier une lettre au gouverneur du district de Bamako. Celle-ci demande la non-suspension des salaires des enseignants déclarés non enrôlés, détenant pourtant leur récépissé. ( Source : Deutsche Welle )

Antananarivo : Un couvre-feu instauré après les manifestations

Les manifestations contre les délestages et les coupures d'eau, qui ont secoué hier la capitale et plusieurs villes de province, ont poussé les autorités à prendre des mesures strictes pour rétablir l'ordre public. Le préfet de police d'Antananarivo, le Général Angelo Ravelonarivo , a annoncé l'instauration d'un couvre-feu allant de 19h à 5h du matin. Cette décision intervient après les multiples affrontements qui ont opposé manifestants et forces de l'ordre. ( Source : Midi Madagasikara )

Déploiement de la 5G en Afrique - Des avancées inégales, un retard marqué dans l'espace CEMAC

Le déploiement de la 5G en Afrique progresse, avec plus de 40 opérateurs dans une trentaine de pays depuis 2018, selon l'Union africaine des Télécommunications. Cependant, dans la zone CEMAC (Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Guinée Equatoriale, Gabon), seule la République du Congo a adopté la 5G, accentuant les disparités et le risque d'un écart numérique accru pour les autres pays.

Le déploiement de la 5G en Afrique a commencé en 2018 avec Vodacom au Lesotho et Rain en Afrique du Sud, offrant des vitesses de téléchargement bien supérieures à la 4G, une faible latence et une capacité accrue. L'adoption s'est accélérée dès 2020 dans des pays comme le Togo, les Seychelles, Madagascar, puis en 2022 en Angola, au Kenya, en Zambie et au Nigeria. ( Source : Tchadinfos )

Afrique de l'Ouest : La Marine française saisit 9,6 t de cocaïne

La Marine nationale française a intercepté 9,6 tonnes de cocaïne d'une valeur de 519 millions d'euros au large de l'Afrique de l'Ouest, marquant un coup dur pour les réseaux internationaux et soulignant le rôle stratégique de la région comme carrefour mondial du trafic de stupéfiants.

Le lundi 22 septembre 2025, deux bâtiments de la Marine nationale française ont réalisé l'une des plus importantes saisies de cocaïne jamais effectuées au large de l'Afrique de l'Ouest. L'opération, menée sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, a permis d'intercepter 9,6 tonnes de stupéfiants d'une valeur marchande estimée à 519 millions d'euros. ( Source : Apanews )

Présidentielle au Cameroun : Pierre Kwemo , l'ex-ami de Paul Biya devenu opposant socialiste

Député et hommes d'affaires, Pierre Kwemo est l'un des candidats socialistes à la présidentielle camerounaise du 12 octobre. Souvenirs de famille, amitié passée avec Paul Biya, ambitions pour le pas. Il a ouvert les portes de son quartier général à Jeune Afrique.

En cette fin septembre, à quelques semaines de la présidentielle au Cameroun, le quartier général du candidat Pierre Kwemo à Tsinga , dans le 2ᵉ arrondissement de la capitale Yaoundé, est en pleine effervescence. Les réunions s'enchaînent jusque tard dans la nuit, tandis qu'un gigantesque bus pavoisé à son effigie et aux couleurs de sa campagne stationne non loin. ( Source : Jeune Afrique )