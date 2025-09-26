À l'occasion du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a honoré la tribune onusienne en portant un message fort, à la fois pour le Gabon et pour l'Afrique.

D'entrée, le Chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations à S.E. Madame Annalena Baerbock, élue à la présidence de cette session historique.

Revenant sur l'actualité nationale, le Président a rappelé le processus de transition apaisée initié à la suite des événements du 30 août 2023, qui a permis au Gabon de renouer avec l'ordre constitutionnel. Il a souligné son investiture, le 3 mai dernier, en qualité de premier Président de la Cinquième République, ainsi que l'organisation prochaine des élections législatives, locales et sénatoriales prévues en novembre, étape décisive vers le rétablissement complet des institutions démocratiques.

Le Chef de l'État a exprimé la gratitude du Gabon envers les Nations Unies pour leur soutien durant cette période charnière et a sollicité un accompagnement renforcé dans la mise en oeuvre du Plan de Croissance et de Développement du Gabon, qui ambitionne d'accroître la capacité énergétique nationale, de moderniser les infrastructures, de développer le numérique et de favoriser l'emploi des jeunes.

Dans une intervention empreinte de conviction, S.E. Oligui Nguema a plaidé pour une nouvelle dynamique des relations internationales vis-à-vis des pays africains :

« Il n'est plus acceptable que les nations africaines demeurent cantonnées au rôle de simples pourvoyeurs de matières premières, dont d'autres fixent les prix et tirent les bénéfices. Nous avons choisi de transformer nos ressources sur place, de créer des emplois chez nous et de bâtir des filières industrielles africaines. Nous appelons les investisseurs à s'engager dans des partenariats équitables et respectueux, fondés sur la transparence, l'équité et le respect mutuel. »

Le Président a également exhorté la communauté internationale à un engagement collectif plus ferme face aux crises politiques, économiques, sécuritaires et environnementales, rappelant l'esprit et les valeurs fondatrices de la Charte des Nations Unies. Il a notamment lancé un appel pressant en faveur de la paix en République démocratique du Congo, au Soudan, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, tout en réaffirmant la position du Gabon pour la levée de l'embargo imposé à Cuba.

Concernant la lutte contre le changement climatique, le Chef de l'État a rappelé la responsabilité mondiale vis-à-vis du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète dont le Gabon est l'un des gardiens. Il a plaidé pour un partenariat mondial équitable, garantissant une juste rémunération des services écologiques rendus par les forêts gabonaises et africaines au bénéfice de l'humanité tout entière.

Enfin, Son Excellence a réitéré que la paix et la justice internationale passent par un multilatéralisme renforcé et une réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique obtienne la place légitime qui lui revient au sein du système multilatéral.