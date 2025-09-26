Malawi: Présidentielle au pays - Le président sortant Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite

Au Malawi, le président Lazarus Chakwera, a reconnu ce mercredi (24/09/2025, Ndlr) dans une allocution à la nation sa défaite à l'élection présidentielle de la semaine dernière, au profit de son rival et prédécesseur Peter Mutharika. Il devient ainsi dans l'histoire politique contemporaine en Afrique le dernier dirigeant africain à remplir un mandat.

Lazarus Chakwera, au charisme reconnu, est arrivé au pouvoir lors du scrutin de 2020, qui a mis fin au premier mandat de Peter Mutharika, constitutionnaliste réservé ayant passé des décennies hors du Malawi, notamment comme professeur de droit à Washington.

Dès l'arrivée des premiers résultats des bureaux de vote la semaine dernière, des décomptes non officiels relayés par les médias locaux ont montré que Mutharika, surnommé « père » par ses partisans, disposait d'une grande avance, peut-être au-delà du seuil de plus de 50 % requis pour éviter un second tour.

D'après la Commission électorale du Malawi (MEC), Arthur Peter Mutharika, du Parti démocrate progressiste (DPP), a reçu 3 352 439 voix, soit 56,8%, contre 33% pour Chakwera. La présidente de la MEC, Annabel Mtalimanja, a prononcé « Arthur Peter Mutharika et Jane Ansah comme président et vice-président dûment élu de la République du Malawi », après l'annonce des résultats.

Peter Mutharika, qui a dirigé le Malawi de 2014 à 2020, revient ainsi au pouvoir.

Lazarus Chakwera, son prédécesseur, a promis un transfert pacifique du pouvoir et deviendra le dernier dirigeant africain à remplir un mandat.