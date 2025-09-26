Dans le groupe A, les meneurs que sont le SCBA, le CSK, l'EMM et le BSB se produiront hors de leurs bases.

La seconde journée du championnat de L2 s'étalera sur trois jours et débutera samedi pour s'achever lundi. Une ronde en trois temps pour le groupe A donc et une journée complète disputée dimanche pour le groupe B. Dès samedi, cinq matchs sont au menu de la poule A. Ainsi, après un retard accusé à l'allumage en marge de la ronde inaugurale, l'US Tataouine recevra le CS Msaken, vainqueur en ouverture de championnat.

A Kerkennah à présent, défaits lors de la première journée, les insulaires de l'OCK croisent Baath Bouhajla, auréolés par un début de parcours gagnant. A Chebba, le Croissant local et l'AS Agareb viseront tous deux la victoire après n'avoir récolté qu'un point chacun en début de championnat.

Enfin, pour clore le déroulé des rencontres de samedi, défait en match d'ouverture de L2, le SAMB reçoit l'US Bousalem, accrochée lors de la 1ere ronde. Dimanche et lundi, la journée sera complétée pour le groupe A avec tout d'abord l'ESHS à la relance face à des Fatimides de l'EMM qui ont inauguré la saison avec un succès. Les Verts du CSHL, défaits en première journée et avides de rachat en croisant le Sporting de Ben Arous, vainqueur pour son entrée en lice, et Mégrine Sport qui reçoit le Sfax RS avec pour objectif de signer sa première victoire de rang.

Groupe B : périples pour EGSG, le SG et l'ASK

Passons au groupe B à présent où tous les matchs se dérouleront dimanche. A Redayef, au révélateur du CSR, la Stayda tentera d'enchaîner face à un adversaire lui aussi logé à la même enseigne. Dans le même temps, toujours volet gagnants en ouverture de compétition, le Progrès de Sakiet Eddaier visera la passe de deux en se déplaçant chez Jendouba Sport, encore en rodage jusque-là.

Aussi, affûté lors de la première journée, Kalaa Sport ira défier l'Olympique Sidi Bouzid dans son fief avec une obligation de rachat pour l'OSB. Dernier vainqueur de la 1ere journée après les quatre autres cités ci-haut, le SC Moknine se déplace chez l'ES Bouchemma, tenu en échec précédemment.

Enfin, l'ASA devra se rattraper en croisant l'AS Kasserine à l'Ariana, le CS Korba sera lui aussi tenu de gagner en croisant EGS Gafsa et enfin l'explication entre l'US Ksour Essef et l'AS Jelma sera forcément disputée, sachant que les deux équipes ont plié en ouverture de championnat.

Le programme

Groupe A

Samedi

SA Menzel Bourguiba-US Bousalem

CS Chebba-AS Agareb

OC Kerkennah-BS Bouhajla

US Tataouine-CS Msaken

Dimanche

ES Hammam-Sousse-EM Mahdia

Lundi

CS Hammam-Lif-SC Ben Arous

Mégrine Sport-Sfax Railways Sports

Groupe B

Dimanche

AS Ariana-AS Kasserine

CS Korba-EGS Gafsa

Jendouba Sport-PS Sakiet Eddaier

US Ksour Essef-AS Jelma

Olympique Sidi Bouzid-Kalaâ Sport

ES Bouchemma-SC Moknine

CS Redayef-Stade Gabésien

NB : Coup d'envoi à 15H30