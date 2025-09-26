Tunisie: La Douane tunisienne intercepte une cargaison record d'ecstasy au port de La Goulette

Les agents de la Douane au port de La Goulette ont réussi à mettre en échec, jeudi après-midi, une tentative de contrebande portant sur une quantité massive de comprimés de drogue dissimulés à bord d'un véhicule en provenance d'Europe.

Selon les premières informations disponibles, les douaniers ont suspecté une voiture débarquée d'un ferry en provenance d'un pays européen. Le véhicule a été soumis à un contrôle par scanner, puis à une fouille minutieuse. Cette opération a permis de découvrir une cargaison extrêmement importante de comprimés psychotropes, dont la majorité serait de type « ecstasy ». Les premières estimations évoquent plusieurs centaines de milliers de comprimés.

Alertée, le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'affaire a été confiée aux agents de la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire à El Gorjani. Ces derniers sont désormais chargés de mener les investigations afin de déterminer les circonstances de la tentative d'introduction de cette cargaison illicite en Tunisie et d'identifier les éventuels réseaux impliqués.

Cette saisie figure parmi les plus importantes réalisées récemment au port de La Goulette et témoigne de la vigilance renforcée des services douaniers face à la recrudescence des tentatives de trafic de stupéfiants en Méditerranée.