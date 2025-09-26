Tunisie: Mes odyssées en méditerranée - Hommage à Claudia Cardinale

L'étoile de La Goulette s'est éteinte

La Tunisie et le monde du cinéma sont en deuil. La grande actrice Claudia Cardinale, figure emblématique du cinéma mondial, est décédée, avant-hier, à l'âge de 87 ans.

Née à Tunis, cette Sicilienne de La Goulette, qui a conquis les plus grands réalisateurs, a toujours porté en elle l'héritage de sa terre natale. Née Claude Joséphine Rose Cardinale, elle a grandi dans le quartier de la Petite Sicile à La Goulette, un lieu où se mêlaient les cultures tunisienne et italienne.

Ses parents, d'origine sicilienne, lui ont transmis cette double identité qui a forgé sa personnalité unique. Loin des projecteurs de Hollywood ou de Cinecittà, son enfance a été bercée par les odeurs de la Méditerranée et l'effervescence de ce quartier portuaire.

Il y a quelques années, l'association «Piccola Sicilia» en collaboration avec la municipalité de La Goulette lui avait rendu un hommage émouvant en dédiant une rue à son nom dans ce même quartier, en sa présence. Ce geste symbolique témoignait de l'attachement indéfectible de l'actrice à ses racines, qu'elle n'a jamais reniées.

Une carrière hors du commun

Son parcours est celui d'une femme qui a su s'imposer par son talent et son charisme. Après avoir été élue «plus belle Italienne de Tunisie», elle est repérée et sa carrière décolle en Italie. Elle devient rapidement la muse des plus grands maîtres du cinéma.

Parmi ses rôles les plus mémorables, on se souvient de son interprétation dans «Le Guépard» de Luchino Visconti, un film qui la propulse au rang de star internationale. Elle a également collaboré avec Federico Fellini pour le chef-d'oeuvre «Huit et demi», et a laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif avec son rôle dans le western culte de Sergio Leone, «Il était une fois dans l'Ouest».

Sa filmographie est un véritable trésor du cinéma mondial, témoignant d'une polyvalence et d'une présence à l'écran inégalées. Elle restera pour toujours l'éternelle «fille de Tunis»

Malgré sa vie à Paris et une carrière qui l'a menée aux quatre coins du globe, Claudia Cardinale est toujours restée fidèle à ses origines tunisiennes. Elle a souvent parlé de sa jeunesse à La Goulette avec nostalgie et affection et a participé à des événements qui célébraient ce lien.

Aujourd'hui, la Tunisie perd une de ses filles les plus illustres, une ambassadrice de charme et de talent qui a fait rayonner sa culture à travers le monde.

Son héritage ne se limite pas à ses films. Il réside aussi dans cette connexion profonde qu'elle a su maintenir avec son pays natal, prouvant que l'on peut parcourir le monde tout en gardant son coeur ancré là où tout a commencé.