Tunisie: Ouverture de la saison au MACAM - Illuminations contemporaines

Le Musée national d'art moderne et contemporain de Tunis (Macam) inaugure sa nouvelle saison culturelle, demain vendredi 26 septembre, par l'exposition «Illuminations contemporaines».

Un rendez-vous qui marque le coup d'envoi d'une programmation riche, au coeur de la Cité de la culture.

Le Musée national d'art moderne et contemporain de Tunis (Macam) ouvre ses portes, ce vendredi 26 septembre à 16h00, sur une nouvelle saison artistique avec le vernissage d'«Illuminations contemporaines». Cette exposition d'art contemporain, accueillie dans la salle dédiée aux expositions temporaires, place d'emblée la lumière sous toutes ses formes au centre du regard.

Installé à la Cité de la culture Chedly Klibi, le Macam est une institution phare, première en son genre en Tunisie à réunir les différentes expressions des arts plastiques et visuels. Depuis son inauguration, le 19 mars 2018, il s'affirme comme un espace de rayonnement et de dialogue autour de la création contemporaine.

Sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, le musée se donne pour mission non seulement de conserver et restaurer des oeuvres selon les standards muséaux internationaux, mais aussi de promouvoir les expériences plastiques les plus novatrices. C'est dans cette dynamique qu'il articule sa programmation, entre valorisation du patrimoine artistique et ouverture sur les pratiques actuelles.

Le Macam se distingue par ses infrastructures adaptées : une vaste salle d'exposition semi-permanente, un espace temporaire, la galerie «Macam», ainsi qu'un hall modulable accueillant divers événements. En coulisse, des réserves spécialisées, un atelier technique et un atelier de restauration garantissent la préservation des collections dans des conditions optimales.

Soucieux d'élargir son public, le musée déploie également des initiatives comme Macam Kids, un espace pédagogique dédié aux enfants, et propose une boutique spécialisée ainsi qu'un centre de recherche et de documentation en arts visuels.

Avec «Illuminations contemporaines», le Macam confirme sa vocation : être un lieu de rencontre entre patrimoine et modernité, mémoire et innovation, où l'art s'offre comme une expérience vivante, partagée et sans cesse renouvelée.