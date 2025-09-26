Face à une demande de transport public en constante expansion et à un parc de bus vieillissant, la Société «El Gawafel » de Gafsa engage une véritable course contre la montre. Entre l'arrivée imminente de nouveaux véhicules et l'urgence de réorganiser les trajets et stations, l'enjeu dépasse la simple modernisation : il s'agit de donner nouveau souffle à un service vital pour des milliers d'usagers quotidiennement confrontés à la saturation et aux désagréments d'un réseau dépassé.

La Société El Gawafel » de transport public a annoncé un vaste programme de modernisation de son parc, marqué par l'acquisition progressive d'un nombre important de bus afin d'améliorer la qualité du service et de répondre à l'afflux grandissant des usagers.

Une première livraison, attendue dans les prochaines semaines, concerne cinq bus climatisés, dont deux seront spécialement affectés à la région du Bassin minier, où la demande sur ce trajet vital ne cesse d'augmenter. Les trois autres viendront renforcer les dessertes vers Tozeur et Sidi Bouzid.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, la société a programmé l'acquisition de 16 bus supplémentaires, dont 8 climatisés dédiés au transport interurbain. Ils seront destinés à soutenir les lignes existantes mais également à créer de nouveaux trajets adaptés aux besoins croissants de mobilité dans les différentes régions desservies.

À cela s'ajoutera la part réservée à la société dans le cadre du marché conclu avec un fournisseur chinois, dont la livraison est prévue au mois de janvier prochain.

Cette opération représente une bouffée d'oxygène pour le parc vieillissant de la société, mis à rude épreuve par une fréquentation en forte hausse. Avec une population urbaine en pleine explosion, notamment dans la ville de Gafsa, la question du transport public devient une priorité sociale et économique.

Cependant, au-delà du renouvellement du matériel roulant, l'urgence est également de repenser les itinéraires et les arrêts de bus, souvent inadaptés et sources de désagréments pour les voyageurs. Une meilleure planification du réseau est désormais indispensable pour fluidifier les déplacements et répondre efficacement aux attentes d'une population en constante croissance.

Entre attente et promesses, la SRTG tente de désengorger ses lignes dans des rues bondées et les usagers espèrent un réseau plus fluide surtout que la démographie explose et le transport suffoque.