Tunisie: Transferts de la diaspora - Une alternative de choix pour financer le développement du continent

Un atelier de deux jours a démarré, hier, à Tunis sur le thème «Trasferts de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger, investissements et contributions au financement du développement en Tunisie»

Dans un contexte économique globalement en crise et des difficultés d'accès aux financements, les transferts de fonds mobilisés par les résidents à l'étranger s'avère être une alternative de choix pour pallier les problèmes de financement mais surtout booster le développement et les investissements dans les pays d'origine.

C'est autour de ce thème que s'articule un atelier de travail de deux jours qui se tient depuis hier à Tunis.

L'atelier organisé par la Commission économique pour l'Afrique (CEA), et qui réunit une soixantaine de personnes entre experts et représentants des différentes administrations impliquées dans les affaires de la diaspora, vise à évaluer le travail réalisé depuis novembre 2024 date à laquelle un programme pilote a été lancé pour six pays, à savoir la Tunisie, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Lesotho et les Comores, pays où les parts des transferts de la diaspora dans le PIB sont les plus élevés.

Outre l'évaluation des expériences des six pays précités, l'atelier est une occasion pour présenter et discuter de l'expérience de la Tunisie dans la planification nationale pour assurer une meilleure utilisation des envois de fonds de la diaspora pour soutenir le développement du pays.

Il vise, par ailleurs, à échanger sur le diagnostic du cadre réglementaire et institutionnel lié à la contribution des envois de fonds des TRE à l'investissement en Tunisie, les expériences internationales comparées et la proposition de pistes de réformes.

L'atelier sera également une occasion pour présenter les expériences et les bonnes pratiques des pays membres du programme en matière d'optimisation de la contribution des transferts de fonds de la diaspora comme source alternative de financement du développement, précise une note distribuée en marge de l'atelier.

Les transferts de fonds des migrants vers les pays en développement représentent des flux financiers d'importance. Ainsi, et en dépit des différentes crises qu'a connues l'économie internationale, et leurs impacts négatifs sur les flux de capitaux privés, le volume des transferts de fonds est demeuré relativement stable, affichant même une dynamique de croissance, rappelle le document.

A l'échelle internationale, les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire se sont élevés à 656 milliards de dollars en 2023, et le poids réel des envois de fonds est encore plus important si l'on tient compte de ceux qui transitent par les canaux informels (Banque mondiale, 2024), souligne la même source.

Par ailleurs les transferts de fonds ont montré plus de résilience pendant les crises financières que d'autres flux de ressources tels que la dette privée, les capitaux propres et les investissements directs étrangers. En effet, les envois de fonds par les migrants excédent le montant des Investissements directs étrangers (IDE) et de l'Aide publique au développement (APD), et les remises migratoires devraient creuser encore davantage l'écart avec les IDE dans les prochaines années. Au cours de la dernière décennie, ils ont progressé de 55%, tandis que les IDE ont connu un déclin de 48%, précise la note.

S'agissant de la Tunisie, elle compte plus de 1,8 millions de personnes résidentes à l'étranger (14,4% de la population tunisienne), dont plus de 84% résident en Europe (dont 55% en France, suivie par l'Italie et l'Allemagne).

La diaspora tunisienne joue un rôle crucial dans l'économie du pays, notamment à travers les transferts de fonds, qui constituent une source importante de devises. Les envois de fonds des Tunisiens à l'étranger ont connu une augmentation constante, reflétant les liens étroits entre la diaspora et leur pays d'origine.

Dans ce cadre, les transferts de revenus, ou transferts au titre des économies sur salaires et autres revenus du travail rapatriés par les TRE, ont représenté 8.817 MDT en 2023 (avec une progression annuelle de 5,4% par rapport à 2022), contre 3.721 MDT en 2013, soit un accroissement significatif de plus de 136% durant la dernière décennie, souligne la même source.

Une dynamique qui s'est poursuivie au cours du premier semestre 2024 avec des transferts s'élevant à 4,5 milliards de dinars (dont 3,7 milliards sous forme de flux financiers), contre 4,3 milliards de dinars au cours du premier semestre 2023, soit une hausse de 3% (BCT, 2025).

Les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie, indiquent que ces transferts ont enregistré, à fin décembre 2024, une hausse de 4,6% par rapport à la même période de l'année précédente. Sur toute l'année 2024, les seuls transferts financiers de la diaspora tunisienne ont ainsi atteint 8,2 milliards de dinars, représentant près de 6,5% du PIB.

S'exprimant en marge de l'atelier, Lotfi Fradi directeur de cabinet du ministre de l'Economie et du plan a souligné l'importance accordée par le gouvernement à la diaspora.

«Le gouvernement a investi dans cette diaspora veillant au cours des dernières années à développer le savoir-faire et les compétences de cette diaspora pour mieux la préparer au marché du travail aussi bien sur le marché local que celui international», a-t-il déclaré.

Il a, en outre, souligné le rôle joué par les différent intervenants à l'échelle nationale pour optimiser l'apport des transferts des TRE en termes de développement et de création de richesses, citant notamment les différentes rencontres organisées au cours de la saison estivale visant à mieux informer cette catégorie quant aux avantages et aux opportunités d'investissement en Tunisie.

Lotfi Fradi estime, en outre, qu'il est essentiel de poursuivre les efforts fournis pour simplifier les procédures administratives et de change pour cette diaspora.