La Tunisie célèbre aujourd'hui, 25 septembre, comme le reste du monde, la Journée mondiale de la mer. Une occasion de mettre en lumière un patrimoine naturel d'une richesse inestimable, mais aussi de s'alarmer face à des défis écologiques pressants, notamment la pollution marine et la dégradation de la biodiversité. Ces enjeux ont été tragiquement mis en évidence par les récentes découvertes de poissons morts échoués sur les plages de Soliman.

En raison de la présence d'eau jaunâtre et de poissons morts, la plage de Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul, a connu tout récemment un incident de pollution marine. Face à cette situation, une commission d'experts locaux et nationaux s'est rendue sur place.

Après avoir collecté des échantillons pour analyse, elle a écarté l'hypothèse d'une pollution provenant des oueds et s'oriente vers une contamination venant de la banlieue sud de Tunis.

En attendant les résultats des analyses, une délégation officielle dirigée par le ministre de l'Environnement s'est rendue sur la plage pour constater l'ampleur des dégâts et coordonner les actions à mener. L'enjeu est aussi important qu'énorme au vu des larges côtes que détient la Tunisie donnant sur la mer Méditerranée, principale pourvoyeuse de richesses du pays. Alors il faut sauver le littoral tunisien face à l'érosion marine et la pollution qui guettent.

Un littoral en péril face à la pollution

Avec plus de 1.300 kilomètres de côtes, la Tunisie possède un littoral qui est à la fois un moteur économique, une source de subsistance et un trésor écologique. Cependant, cette richesse est menacée par une pollution d'origine terrestre et marine. Les rejets industriels, les eaux usées non traitées et les déchets plastiques sont autant de fléaux qui étouffent la vie marine.

La baie de Soliman, située au sud-est de Tunis et rattachée au Cap Bon, est devenue l'un des symboles de cette crise. Le phénomène récent de poissons morts rejetés par la mer suscite une vive inquiétude et met en exergue l'urgence d'agir. Selon les experts, cette mortalité massive pourrait être liée à des pollutions chimiques ou à des phénomènes d'eutrophisation, causés par l'excès de nutriments dans l'eau, qui mènent à un manque d'oxygène.

Des institutions tunisiennes proches de la question maritime à l'instar de l'Apal ont décidé de célébrer cette journée avec des actions concrètes.

Plan d'action de l'Apal

À l'occasion de cette Journée du littoral, l'Agence pour la protection et l'aménagement du littoral (Apal), sous la tutelle du ministère de l'Environnement, organise une journée d'étude et d'évaluation, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), le Plan d'action pour la Méditerranée (PAM) et le Centre d'activités régionales pour les actions prioritaires (CAR/PAP), avec la participation de responsables gouvernementaux, d'experts et de représentants d'institutions internationales et régionales de la région méditerranéenne.

Cette journée coïncide avec les célébrations du 30e anniversaire de la création de l'Agence pour la protection et l'aménagement du littoral en Tunisie et du 50e anniversaire de la mise en place du Plan d'action pour la Méditerranée. Cet événement annuel met en lumière le rôle de diverses structures et institutions dans la transformation profonde de la région méditerranéenne, à travers l'élaboration de politiques adaptées, la mise en oeuvre de mesures préventives, le développement de la recherche et la diffusion des connaissances.

Des projets pionniers et exemplaires en matière de gestion intégrée et durable des zones côtières méditerranéennes et tunisiennes seront présentés, ainsi qu'une exposition sur la biodiversité marine. La préservation du milieu marin et des côtes de notre région méditerranéenne est plus urgente que jamais.

«Notre planète est confrontée à diverses crises et menaces interconnectées, notamment le changement climatique, le déclin de la biodiversité et la pollution. Cela exige la mobilisation de toutes les énergies, la coordination de toutes les parties prenantes et une action commune», a déclaré l'Apal dans un communiqué. En Tunisie, la lutte institutionnelle continue, notamment face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité en milieu marin.

Conséquences sur la biodiversité

La biodiversité marine tunisienne est l'une des plus riches de la Méditerranée, abritant une grande variété d'espèces de poissons, de tortues marines, de dauphins et de coraux. Cette diversité est aujourd'hui en danger. La pollution, combinée à la surpêche et aux changements climatiques, perturbe les écosystèmes et menace l'équilibre des chaînes alimentaires. Les espèces les plus vulnérables disparaissent, affectant directement la pêche, un secteur vital pour de nombreuses communautés côtières.

Des initiatives pour un avenir plus sain

Face à cette situation critique, des initiatives sont en cours.

Les autorités, les associations environnementales et les pêcheurs travaillent de concert pour préserver le milieu marin. Des campagnes de sensibilisation, comme celle prévue pour la Journée de la mer, visent à alerter le public sur l'importance d'adopter des comportements plus respectueux de l'environnement.

Le développement de stations d'épuration, la promotion de la gestion des déchets plastiques et le renforcement des réglementations sur la pêche sont des étapes clés pour inverser la tendance. La Tunisie, en ratifiant des conventions internationales comme la Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée, s'est engagée à préserver son écosystème marin.

La Journée mondiale de la mer 2025 en Tunisie n'est pas qu'une simple célébration ; c'est un appel à l'action. L'avenir du littoral tunisien dépend de la capacité de tous, citoyens, entreprises et gouvernements, à s'unir pour protéger cette ressource vitale.

La journée maritime mondiale célébrée le dernier jeudi de septembre, par l'Organisation maritime internationale (OMI) a pour objectif de mettre en avant l'importance de la sécurité maritime et l'impact de l'industrie maritime sur l'environnement.

Pour l'année 2025, le thème de la Journée mondiale de la mer est centré sur la protection des océans.

Cette journée, qui aura lieu le 25 septembre 2025, mettra en lumière le rôle essentiel du transport maritime et de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans la gestion des ressources marines et la protection de l'environnement marin.