Tunisie: Zlecaf - Renforcer les capacités entrepreneuriales des PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent des moteurs essentiels du développement économique en Tunisie et en Libye, en représentant une source importante d'emplois et en stimulant l'entrepreneuriat. Cependant, malgré leur rôle crucial, les PME -- en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes -- se heurtent à de nombreux défis, notamment un accès limité au financement, des difficultés à se conformer aux normes internationales et des lacunes en matière de compétences.

Beaucoup peinent à obtenir les financements nécessaires à leur croissance, à respecter les standards de qualité mondiaux et souffrent d'un déficit de compétences dans des domaines stratégiques tels que la numérisation, la préparation à l'exportation et les pratiques durables.

Ces obstacles réduisent considérablement leur compétitivité et freinent leur intégration dans les marchés régionaux et continentaux, en particulier ceux facilités par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ils sont en outre aggravés par les effets croissants du changement climatique et par les vulnérabilités socioéconomiques persistantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour relever efficacement ces défis, des interventions ciblées, inclusives et pragmatiques s'avèrent indispensables. Elles permettront aux PME de renforcer leur résilience, d'améliorer leur accès aux marchés et de contribuer de manière significative à la transformation économique.

Dans ce contexte, le Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA-SRO-NA) a élargi son programme de soutien aux PME afin de cibler plus spécifiquement les entrepreneures et entrepreneurs jeunes.

S'appuyant sur des initiatives couronnées de succès menées précédemment en Libye, en Mauritanie et au Maroc, le programme vise à fournir aux PME les connaissances, outils et réseaux nécessaires pour prospérer dans un environnement économique de plus en plus compétitif et dynamique. En renforçant les capacités entrepreneuriales des PME dirigées par des femmes et des jeunes, le programme vise à stimuler une croissance inclusive, à favoriser l'intégration régionale et à promouvoir un développement durable en Afrique du Nord.

Objectifs du programme

Conformément à son engagement en faveur du renforcement de la compétitivité des entreprises et de la promotion d'une croissance inclusive et durable, le Bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord (CEA-SRO-NA) a lancé en 2023 un programme de renforcement des capacités destiné aux PME dirigées par des femmes au Maroc.

En 2024, ce programme a été élargi à la Mauritanie et à la Libye. En 2025, le programme a été élargi pour inclure les jeunes entrepreneurs et a été déployé en Libye, en Mauritanie et en Tunisie. Cette initiative vise à développer les compétences des PME dirigées par des femmes et des jeunes dans des domaines clés tels que la préparation à l'exportation, la numérisation et les pratiques écologiques durables.

Elle propose également aux décideurs politiques une stratégie multidimensionnelle articulée autour de trois axes majeurs, conçus pour répondre aux défis spécifiques rencontrés par les femmes et les jeunes entrepreneurs ainsi que par les PME dans la région.

Accès aux marchés, compétitivité et développement de produits exportables

Ce module permettra aux PME d'acquérir les connaissances et outils nécessaires pour s'implanter sur les marchés régionaux et internationaux. Il abordera notamment :

- Les normes de qualité et certifications pour faciliter l'intégration dans les marchés internationaux et africains.

- L'analyse de marché et l'identification de la clientèle cible.

- La formulation d'une vision et d'objectifs stratégiques clairs.

- La conception d'un modèle d'affaires innovant.

Les participants apprendront à renforcer la compétitivité de leurs produits grâce à l'ajout de valeur, au branding et à l'emballage, tout en explorant les opportunités offertes par les accords commerciaux et les programmes de facilitation des exportations. Une attention particulière sera accordée aux perspectives offertes par la Zlecaf et à l'intégration régionale. Les études de cas pratiques guideront les PME dans le développement de produits prêts à l'export et la mise en place de partenariats commerciaux durables.

Gestion financière

Ce module aidera les PME à renforcer leur capacité à mobiliser des ressources financières, à analyser leurs risques et à sécuriser les financements nécessaires à leur développement. Il couvrira notamment l'identification et l'accès à différentes sources de financement, (prêts bancaires, microcrédit, capital-risque, subventions et crowdfunding), les bases de la gestion financière et la mise en place de budgets dynamiques, l'élaboration de propositions commerciales attractives.

Un autre module non moins important qui consiste en l'adoption d'une double approche visant à accroître la résilience des PME : la numérisation, la durabilité... Le module explorera également les opportunités de financement vert et de modèles économiques alignés sur les stratégies d'adaptation climatique.