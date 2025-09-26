Tunisie: Ben Arous - Déviation partielle de la circulation cette nuit près de l'hôpital des grands brûlés

Dans le cadre des travaux d'élargissement de l'entrée sud de la capitale (lot n°3), le ministère de l'Équipement et de l'Habitat annonce la mise en place d'une déviation partielle de la circulation au niveau de la route régionale n°22, près de l'hôpital des grands brûlés à Ben Arous.

Cette mesure sera appliquée pendant les nuits du jeudi 25 et du vendredi 26 septembre, de 22h00 à 5h00 du matin, afin de permettre la démolition de la partie droite de l'ancien pont enjambant la route régionale, à proximité immédiate de l'hôpital.

Les automobilistes circulant en direction de la banlieue sud et de Hammamet devront suivre un itinéraire temporaire. Ils seront redirigés vers la route menant à Tunis, qui sera exceptionnellement aménagée en double sens sur environ 100 mètres, avant de pouvoir revenir sur leur trajet initial en direction du sud.

Le ministère invite tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance accrue, à ralentir à l'approche de la zone de travaux, et à respecter scrupuleusement la signalisation provisoire mise en place.

Ces aménagements temporaires s'inscrivent dans la continuité des travaux structurants visant à fluidifier la circulation et moderniser les accès à la capitale, tout en assurant la sécurité des usagers pendant les interventions techniques de nuit.