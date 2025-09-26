Ile Maurice: Une campagne nationale de contrôle contre les corbeaux lancée

25 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Les corbeaux, oiseaux bruyants et omnivores, représentent un véritable problème. Ils sont non seulement une nuisance pour les habitants, mais constituent également une menace pour la biodiversité locale et peuvent être porteurs de maladies.

Ces corbeaux ne sont ni indigènes ni endémiques à l'île. Originaires du sous-continent indien, certains individus arrivent parfois à Maurice en migrant ou en s'installant à bord de navires. Leur régime alimentaire varié, incluant les déchets et la charogne, les expose à la transmission de maladies, ce qui rend nécessaire un contrôle rigoureux.

C'est dans ce cadre que le National Parks and Conservation Service (NPCS), département relevant du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, a lancé une campagne nationale de contrôle des corbeaux ce mois-ci. La campagne durera jusqu'au 17 octobre prochain.

Le NPCS a reçu de nombreux signalements du public et d'organisations privées concernant la présence de corbeaux dans différentes régions de l'île. Considérés comme des nuisibles, ces oiseaux causent des désagréments.

Les citoyens sont invités à enregistrer leurs plaintes liées aux nuisances des corbeaux en précisant le lieu, l'heure ainsi que les sites de nidification et d'alimentation. Les signalements peuvent être effectués pendant ou en dehors des heures de bureau et/ou les week-ends via WhatsApp aux numéros 52547848 et 52568792, ou par email. Il est indiqué que ces informations permettront au NPCS d'intervenir de manière ciblée pour limiter l'impact de ces oiseaux.

