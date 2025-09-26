Ile Maurice: Huiles usagées - Un danger pour l'eau et l'économie

25 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Chaque jour, des litres d'huiles de friture sont jetés dans les éviers ou les poubelles, à la maison comme dans les restaurants. Ce geste, souvent négligé, a pourtant des conséquences graves : il peut contaminer les lagons et les nappes phréatiques, menaçant la biodiversité.

Pour limiter ces impacts, deux initiatives se sont développées. La première cible le grand public. Depuis le lancement de la deuxième phase, la campagne menée par Moroil et Bioil combine sensibilisation et action concrète.

Des conteneurs appelés BioilBox sont installés dans des lieux publics -- supermarchés, écoles, stations-service et centres commerciaux -- pour permettre à chacun de déposer ses huiles usagées, préalablement stockées dans des bouteilles en plastique. Ces huiles sont ensuite transformées en biocarburants de seconde génération, évitant ainsi qu'elles ne retournent dans la chaîne alimentaire. La campagne utilise également les réseaux sociaux pour informer et inciter les foyers à adopter ce geste écologique.

La seconde initiative, portée par Green Oil, concerne principalement les hôtels et restaurants. Le pays est divisé en quatre zones, desservies par des tournées hebdomadaires de collecte. En 2024, 80 tonnes d'huiles usagées ont été récupérées et expédiées vers l'Espagne et la France pour y être transformées en biocarburants. L'entreprise rappelle les risques environnementaux : un litre d'huile usagée peut contaminer jusqu'à un million de litres d'eau.

Elle travaille avec des partenaires internationaux pour assurer la logistique et l'accès aux recycleurs en Europe et en Asie. Green Oil développe également des incitations économiques pour encourager les professionnels à s'y conformer, avec l'objectif d'étendre à terme ses activités à d'autres filières de recyclage.

