Ethiopie: Le Premier ministre Abiy à Moscou pour assister à la conférence de la Semaine atomique mondiale

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed participe actuellement à la conférence World Atomic Week à Moscou, en Russie.

Le forum international World Atomic Week, le plus grand événement dédié au secteur nucléaire et aux industries connexes, a débuté aujourd'hui à Moscou.

Cet événement, qui coïncide avec le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire russe, se tient au Parc des expositions des réalisations de l'économie nationale (VDNH) de Moscou.

Des représentants de plus de 100 pays et plus de 10 000 visiteurs sont attendus.

Le Premier ministre éthiopien Abiy est également à Moscou pour assister à la conférence.

En marge de l'événement, le Premier ministre a rencontré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi.