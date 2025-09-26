Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans le secteur industriel, soulignant la croissance rapide de l'environnement commercial éthiopien.

La délégation chinoise, conduite par le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information Li Lecheng, et la délégation éthiopienne, conduite par le ministre de l'Industrie Melaku Alebel, ont tenu aujourd'hui des pourparlers bilatéraux à Addis-Abeba.

S'adressant à l'assemblée, le ministre de l'Industrie Melaku Alebel a déclaré que l'Éthiopie avait fait des progrès remarquables ces dernières années pour créer un environnement commercial plus propice, notamment grâce à des réformes politiques et réglementaires, à l'amélioration des infrastructures, à des incitations à l'investissement et au développement du capital humain, entre autres.

Il a ajouté que le programme de réforme de l'Éthiopie visait à moderniser l'économie, à améliorer la compétitivité et à créer un secteur privé dynamique.

Il met également l'accent sur la stabilisation macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et la transformation structurelle, avec une attention particulière pour l'industrialisation.

Selon le ministre, l'Éthiopie a déjà constaté une amélioration des procédures d'investissement, de la facilitation logistique et de la prévisibilité des politiques, jetant ainsi les bases d'un investissement étranger direct durable.

Citant le rôle crucial des entreprises chinoises dans le secteur industriel, M. Melaku a déclaré que ces contributions ont été essentielles à l'émergence de l'Éthiopie en tant que plaque tournante régionale pour l'industrie légère.

« Le dialogue bilatéral d'aujourd'hui est (donc) à la fois une célébration de nos réalisations communes et un moment pour tracer une vision audacieuse pour l'avenir. »

Il a en outre exhorté les partenaires chinois à continuer de jouer un rôle de premier plan en investissant en Éthiopie, en introduisant des technologies de pointe et en aidant l'Éthiopie à s'intégrer dans la chaîne de valeur industrielle mondiale.

Ensemble, l'Éthiopie et la Chine peuvent transformer leurs engagements en actions et leurs aspirations en réalisations, a souligné le ministre.

De son côté, le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, Li Lecheng, a félicité l'Éthiopie pour les mesures prises afin d'améliorer l'environnement commercial et d'offrir un climat plus favorable aux investisseurs et davantage d'opportunités de coopération, encourageant les entreprises chinoises à venir investir en Éthiopie.

« Nous sommes convaincus qu'après la mise en oeuvre d'une série de mesures proactives par l'Éthiopie, les entreprises chinoises ainsi que celles d'autres pays du monde seront attirées en plus grand nombre vers cette destination », a-t-il noté.

Il a enfin réaffirmé la volonté de la Chine de renforcer son engagement continu avec l'Éthiopie dans la transformation du secteur industriel.